Lacroix Group : très fort ralentissement à partir du mois de mars

Lacroix Group : très fort ralentissement à partir du mois de mars









Crédit photo © Lacroix

(Boursier.com) — Lacroix Group enregistre un chiffre d'affaires de 238,7 ME sur le premier semestre 2019-2020 (du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020), stable par rapport à la même période de l'exercice 2018-2019. À périmètre constant, l'activité affiche un repli de 3,5%.

Après un premier trimestre en progression de 7,6% et une trajectoire de croissance supérieure à 6% en janvier-février parfaitement en ligne avec les attentes, la crise sanitaire s'est traduite par un ralentissement fort et rapide de l'activité à compter du mois de mars. Cet impact s'illustre dans l'évolution du chiffre d'affaires du deuxième trimestre qui s'inscrit finalement en baisse de 7,5% par rapport à la même période de 2018-2019. Le Groupe estime ainsi la perte d'activité liée à cette crise exceptionnelle à environ 17 ME à fin mars.

Sur le mois d'avril l'activité est restée fortement impactée malgré la réouverture partielle de l'ensemble des sites industriels fermés en mars.

Avec plus de 35 ME de fonds mobilisables (trésorerie et équivalents de trésorerie, lignes de financement non tirées, lignes de découverts non tirées ), le Groupe dispose de moyens significatifs pour faire face à la situation actuelle.