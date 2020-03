Lacroix Group : point de situation face à l'impact du COVID-19

Crédit photo © Lacroix

(Boursier.com) — Suite à l'évolution de la crise sanitaire, Lacroix Group prend les mesures appropriées permettant de limiter l'expansion du Covid-19, d'assurer la sécurité de ses équipes et de garantir autant que possible la continuité d'activité pour ses clients.

Ainsi, pour s'adapter à la baisse du carnet de commande ou à la fermeture des sites clients, le Groupe a décidé de procéder à la fermeture totale de son usine de Saint-Herblain (LACROIX City), et majoritaire à Saint-Pierre Montlimart (LACROIX Electronics). Les usines aux Chères et à Carros (LACROIX City), et le site de Vern (LACROIX Environment) poursuivent pour l'instant une activité dégradée afin de livrer les carnets de commande en cours, notamment les affaires à l'international. LACROIX Group met en place les mesures adaptées à la baisse de son activité (prise de congés, chômage partiel, etc...).

A ce stade, les usines polonaises (LACROIX Electronics), allemandes (LACROIX Electronics et LACROIX Environment), et espagnoles (LACROIX City et LACROIX Environment), poursuivent leurs activités dans des environnements néanmoins contraints. L'usine tunisienne (LACROIX Electronics) a été fermée suite à la décision du Président tunisien du confinement total du pays. De manière générale, LACROIX Group étudiera la poursuite de ses activités en fonction de la sécurité des équipes, et des carnets de commandes clients.

LACROIX Group prend par ailleurs toutes les mesures permettant de sécuriser les financements et de limiter l'impact sur la trésorerie (report des charges sociales, des échéances bancaires, etc.)

Dans ce contexte à caractère extraordinaire, Lacroix Group n'est plus en mesure de confirmer l'atteinte de ses objectifs annuels. Toutefois, l'ensemble des équipes reste complètement mobilisé pour faire face à cette situation extraordinaire sur le court terme et poursuivre avec force et confiance la construction de ses objectifs moyen terme...