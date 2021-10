Lacroix et Ledger concrétisent leur partenariat

(Boursier.com) — Ledger , leader mondial de la sécurisation des actifs numériques, et Lacroix, figure de proue française de l'industrie 4.0, ont décidé de s'associer pour la production d'un composant clé du portefeuille de cryptoactifs le plus vendu au monde, le Nano de Ledger.

Dans un contexte de démocratisation des cryptoactifs et une demande en croissance exponentielle pour les portefeuilles 'hardware', les PCBA (cartes électroniques) des clés de sécurisation Ledger sont, depuis l'été, fabriqués en France, par Lacroix. Dans les prochains mois, ils seront produits au sein du tout nouveau site de production du Groupe Lacroix dans le Maine-et-Loire, Symbiose, une usine électronique du futur, aux standards de l'industrie 4.0, respectueuse de l'environnement et pensée pour l'épanouissement de ses collaborateurs.

L'expérience, le savoir-faire et les capacités de production de Lacroix devront permettre à Ledger de poursuivre son passage à l'échelle et d'accélérer sa production, tout en garantissant la sécurité et la qualité de production.

Rappelons que Ledger a vendu plus de 3 millions d'exemplaires de portefeuilles hardware, et protège de sa clef 15% des actifs numériques dans le monde.