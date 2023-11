Lacroix est partenaire de STMicroelectronics sur un projet d'AIoT

(Boursier.com) — Lacroix et STMicroelectronics combinent leur expertise pour développer l'AIoT (Artificial Intelligence of Things), propulsée par Amazon Web Services (AWS).

Grâce à la combinaison de l'Intelligence Artificielle et de l'IoT, Lacroix et STMicroelectronics tirent parti de la puissance d'AWS pour ouvrir une nouvelle dimension dans les applications IoT, illustrée par Lacroix à travers une solution pilote : "Smart Detection". Cette innovation vise à détecter les sons anormaux dans les villes. Elle intègre l'AIoT et présente de nombreux bénéfices pour les collectivités. Elle est révélée à l'occasion du salon AWS re:Invent à Las Vegas, du 27 novembre au 1er décembre 2023.

Cette innovation AIoT intègre la technologie EdgeAI, développée par Lacroix, STMicroelectronics, et AWS pour élargir les capacités des dispositifs IoT grâce au traitement local des données des capteurs via le Machine Learning. Celle-ci permet de classer les données, d'établir des diagnostics et de prendre des décisions au niveau local. En effet, les solutions IoT habituelles permettent de remonter des données brutes vers des plateformes cloud alors que l'EdgeAI analyse la donnée localement au niveau du capteur. Cette différence importante permet de nombreux gains économiques, énergétiques et sécuritaires (préservation des données) pour les clients, les usagers finaux et les collectivités. L'expertise en Machine Learning et IoT d'AWS permet de mettre en place l'EdgeAI de façon sécurisée sur l'ensemble du dispositif IoT.

A l'occasion d'AWS re:Invent à Las Vegas, Lacroix, AWS et STMicroelectronics présentent le pilote Smart Detection qui intègre l'AIoT et qui a pour objectif de détecter les sons anormaux dans les villes comme les coups de feu, les cris d'alerte ou les mouvements de masse. Il peut, à son tour, être utilisé pour avertir les autorités et les équipes de secours dans les villes.

Smart Detection traite les informations localement via le Machine Learning au niveau du dispositif. Cela permet de réduire la consommation d'énergie, tout en respectant la RGPD puisque ces données ne sont pas envoyées dans le cloud. La possibilité d'embarquer l'IA dans des microcontrôleurs faible consommation avec encombrement minimal et coûts optimums permet enfin d'envisager l'industrialisation tout en s'assurant de la confidentialité des données collectées.

Lacroix fournira les plateformes connectées : LX Connect, une plateforme logicielle pour gérer les IoT et LX Sense, une plateforme IoT hardware qui intègre les microcontrôleurs STMicroelectronics afin d'aider tout type de client qui a besoin de développer et produire des IoT.