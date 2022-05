Lacroix : dans le droit chemin

(Boursier.com) — Lacroix est stable à 37 euros ce jeudi, après avoir enregistré sur le 1er trimestre de l'exercice une performance conforme à ses attentes... Sur la période, le chiffre d'affaires ressort à 165,1 millions d'euros, en hausse de 29,4% par rapport au 1er trimestre 2021, un niveau d'activité parfaitement en ligne avec son objectif annuel de +30%. A périmètre constant, l'activité du 1er trimestre est quasi-stable à 126,8 ME (-0,6%).

L'évolution du chiffre d'affaires sur le début d'année s'explique principalement par l'intégration de Firstronic. En organique, malgré une dynamique commerciale toujours solide, l'activité reste comme attendu pénalisée par les difficultés persistantes d'approvisionnement en composants électroniques.

Perspectives affichées

Malgré la prudence imposée par le contexte actuel, et après un début d'année en ligne avec les anticipations, Lacroix maintient ses objectifs annuels, soit une croissance attendue du chiffre d'affaires supérieure à 30%, associée à une marge d'Ebitda courant maintenue au moins à son niveau de 2021, soit 6,2% du chiffre d'affaires. "Ce début d'année, conforme à nos prévisions, conforte notre scénario annuel que ce soit sur le CA et sur l'EBITDA (7,3%). Nous confirmons notre opinion 'Acheter' et ajustons notre TP de 53,1 à 51,1 euros" a commenté Portzamparc.