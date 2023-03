Lacroix : contrat avec ENGIE Solutions pour le réseau de chaleur urbain de Chalon-sur-Saône

(Boursier.com) — ENGIE Solutions a retenu le groupe Lacroix, à travers son activité Environnement, dans le cadre du projet de développement et de modernisation du réseau de chaleur urbain de Chalon-sur-Saône, afin de fournir des solutions nécessaires au suivi en temps réel de la consommation des usagers et au pilotage à distance, qui équiperont dans un premier temps 250 sous-stations.

Annoncé en novembre dernier, l'avenant conclu pour une durée de 10 ans entre Chalon-sur-Saône et ENGIE Solutions prévoit l'arrêt de la cogénération gaz couplée à un passage basse température du réseau grâce à la modernisation des moyens de production. Le réseau de chaleur Chalon Energie, qui compte parmi les plus importants en France, connaitra également un renouvellement et une extension de réseau représentant un total de 11 km et 3.000 équivalents logements desservis.

Avec un investissement de 25 millions d'euros porté par ENGIE Solutions, ce développement s'appuiera sur une meilleure utilisation des ressources renouvelables locales, dont le bois-énergie. L'ambition est de diminuer de plus de 15% les consommations de gaz du territoire.

Première étape structurante de cette modernisation, la digitalisation du réseau Chalon Energie sera assurée par les équipements SOFREL S4TH connectés et intelligents de Lacroix, déployés dans un premier temps dans 250 sous-stations, ainsi que par les outils nécessaires à leur supervision.

L'expertise de Lacroix, portée par de nouveaux équipements cyber sécurisés conçus et fabriqués en France, lui permet d'afficher une dynamique de croissance très positive (supérieure à 30% depuis 2020) sur ce marché en plein essor.

" Nous sommes très heureux de cette nouvelle preuve de confiance que nous accorde ENGIE Solutions, auquel LACROIX fournit déjà des équipements entre autres pour les réseaux de chaleur des villes de Rennes et Nantes, qui figurent parmi les plus importants réseaux français, déclare Ronald Vrancken, Directeur Général Exécutif de l'Activité Environnement de Lacroix.