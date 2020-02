Lacroix confirme ses objectifs

Crédit photo © Lacroix

(Boursier.com) — Lacroix Group, équipementier technologique international, a enregistré un chiffre d'affaires de 125,4 ME sur le premier trimestre 2019-2020 (du 1er octobre au 31 décembre 2019), en progression de 7,6% par rapport à la même période de l'exercice précédent. À périmètre constant, la croissance s'établit à 3,3%.

L'activité LACROIX Electronics enregistre un chiffre d'affaires de 79,9 ME, en hausse de 5,8%, comparée à une baisse de 5% sur la même période en 2018-2019. Ce retour à la croissance s'explique par l'amélioration observée en Pologne, avec un rebond de la demande de produits électroniques embarqués pour l'automobile. L'activité bénéficie également du retour à des conditions opérationnelles normales sur le site tunisien, après l'incendie qui avait pénalisé la production en 2019.

Le chiffre d'affaires de LACROIX City s'établit à 27,2 ME contre 27,6 ME au premier trimestre 2018-2019, en repli limité de 1,5%. Dans le prolongement des derniers mois, l'activité reste soutenue principalement par les équipements de gestion et de pilotage de l'Éclairage public (+9,7% à 4,8 ME). Sur les ventes d'équipements de Signalisation, la croissance reste au rendez-vous avec un chiffre d'affaires en hausse de 1,1% à 16,9 ME.

LACROIX Environment réalise un chiffre d'affaires de 18,3 ME en solide progression de 37,6% (+2,1% à périmètre constant). Cette performance est très satisfaisante compte tenu de la base de comparaison particulièrement exigeante au premier trimestre 2018-2019 (+19%).

Hormis la contribution positive de la société SAE-IT Systems acquise en février 2019, l'activité est portée par la bonne dynamique sur le marché de l'Eau qui consolide ses positions en France (2,5% de croissance organique) malgré un effet de base élevé au premier trimestre 2018-2019 (+29%), et qui confirme son rythme de croissance soutenu à l'international (+7,8%).

Projet Symbiose : partenariat financier avec Bpifrance

Au-delà de l'évolution favorable de l'activité, le début d'année a été marqué par une avancée significative sur le projet Symbiose en vue du lancement d'ici à fin 2021 d'une usine digitalisée, connectée, automatisée et respectueuse de l'environnement.

Dans ce contexte, le Groupe a annoncé début février un partenariat avec le fonds SPI (Sociétés de Projets Industriels), géré par Bpifrance, portant sur la création d'une société commune industrielle qui investira 25 ME dans ce nouveau site de production 4.0 basé à Beaupréau-en-Mauges (49).

Confirmation des objectifs annuels

Fort de ce bon début d'année, Lacroix Group confirme ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice, à savoir une croissance de près de 7%, à comparer aux 2,8% réalisés en 2018-2019. Cette croissance permettrait au Groupe d'atteindre un chiffre d'affaires de l'ordre de 515 ME, proche de l'objectif initialement fixé dans le cadre du plan stratégique.

Le franchissement de ce cap historique des 500 ME doit s'accompagner d'une nouvelle progression des résultats. Le Groupe se fixe d'ores et déjà un objectif de résultat opérationnel courant supérieur à 21 ME, parfaitement en ligne avec ses ambitions. Le résultat opérationnel courant serait ainsi multiplié par 2,5 en 4 ans, confirmant la trajectoire de performance dans laquelle le Groupe est totalement investi.

Prochains rendez-vous :

Assemblée Générale annuelle : 13 mars 20201

Chiffre d'affaires semestriel : 14 mai 2020.