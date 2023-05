Lacroix confirme ses objectifs 2023 après un très bon début d'année

(Boursier.com) — Lacroix a affiché au 1er trimestre de l'exercice 2023 une solide croissance de son chiffre d'affaires. Sur la période, l'activité ressort à 194,8 millions d'euros en hausse de +17,9% par rapport au 1er trimestre 2022. La société Firstronic étant consolidée depuis le 1er janvier 2022, cette performance a été réalisée intégralement à périmètre constant.

L'activité intègre par ailleurs un effet de change positif de +0,5 ME, lié à l'appréciation du dollar et partiellement compensé par la dépréciation du PLN.

A périmètre et taux de change constant, la hausse du chiffre d'affaires du groupe Lacroix ressort à +17,6% au 1er trimestre.

Perspectives

Conforté par ce début d'année très positif, Lacroix maintient ses objectifs annuels. Le groupe anticipe à périmètre constant un chiffre d'affaires supérieur à 750 ME, soit une croissance d'au moins 6%, accompagnée d'une nouvelle appréciation de son Ebitda courant, supérieur à 50 ME.

"Lacroix signe un début d'année remarquable alimenté par une forte dynamique commerciale sur l'activité Electronics, bénéficiant en partie d'une base de comparaison favorable par rapport au 1er trimestre 2022. Ce très bon démarrage, conforme à nos anticipations, conforte la confiance de Lacroix dans la tenue des objectifs fixés pour l'exercice en cours, avec en ligne de mire un chiffre d'affaires à périmètre et change constant supérieur à 750 ME, assorti d'un Ebitda supérieur à 50 ME", indique Vincent Bedouin, Président Directeur Général de Lacroix.