Lacroix : chute après le tassement de la rentabilité

(Boursier.com) — Lacroix chute de 11% à 32,60 euros après avoir enregistré au S1 un chiffre d'affaires de 387,8 millions d'euros, en hausse de 14,6%. Cette progression soutenue, obtenue intégralement par croissance interne, résulte d'une forte dynamique commerciale et d'une normalisation des conditions d'approvisionnement en composants électroniques, conjuguées à un effet de base favorable sur le premier trimestre 2023. A taux de change constant, la croissance du Groupe s'établit à +14,2% sur les 6 premiers mois de l'exercice.

Sur la période, l'Ebitda courant de Lacroix est ressorti à 20,7 ME (19,3 ME un an plus tôt), matérialisant une marge d'Ebitda courant à 5,3% (-38 points de base par rapport au premier semestre 2022). Ce tassement de la rentabilité opérationnelle reflète notamment l'évolution du mix d'activité, marquée par une forte contribution du pôle Electronics à la hausse du chiffre d'affaires semestriel.

Le résultat opérationnel courant de Lacroix s'est établi à 8,8 ME sur la période, représentant 2,3% du chiffre d'affaires, soit une quasi-stabilité du taux de marge (2,4% au 1er semestre 2022). De son côté, le résultat opérationnel progresse de +11,2%, à 8,1 ME.

Le résultat net de l'ensemble consolidé (+29,2%, à 4,6 ME) intègre un solde fiscal positif (+0,2 ME), provenant de l'activation d'impôts différés. La hausse des intérêts minoritaires soutient le résultat net part du Groupe, qui ressort à l'issue du 1er semestre à 5,6 ME (3,9 ME un an plus tôt), soit une forte hausse de 44,1%.

Situation financière maîtrisé

Avec l'intégration du résultat net de l'exercice, les capitaux propres se sont renforcés, de 193,9 ME fin 2022 à 195,9 ME au 30 juin 2023. Dans le même temps, l'endettement net du Groupe est passé de 138,8 ME à 144,8 ME, faisant ainsi ressortir un 'gearing' quasiment stable, à 74% (contre 72% fin 2022). Ce niveau demeure bien en-deçà du plafond de 80% annoncé dans le cadre de Leadership 2025.

Malgré la forte hausse de l'activité, l'évolution du BFR reste sous contrôle (-5,4 ME), reflétant des situations contrastées : les stocks sont en hausse au niveau des activités City et Environment, en lien avec une saisonnalité défavorable, mais en baisse côté Electronics, après les surstockages de 2022 entraînés par les tensions d'approvisionnement.

Perspectives affichées

Le groupe demeure confiant dans sa capacité à atteindre ses objectifs financiers pour 2023. Le chiffre d'affaires est toujours attendu supérieur à 750 ME à périmètre constant, soit une hausse d'au moins 6%. En termes de rentabilité, l'objectif d'un Ebitda courant supérieur à 50 ME demeure atteignable, toutefois conditionné à la confirmation de la demande clients chez Lacroix Electronics North America sur le 2e semestre.

A plus long terme, le groupe entend maintenir le cap des objectifs fixés dans le cadre du plan Leadership 2025. Lacroix reste confiant dans sa capacité à poursuivre sa stratégie de montée en valeur en renforçant son leadership technologique, ses positions géographiques stratégiques et son efficience industrielle.

Lacroix a confirmé les objectifs financiers annoncés à horizon 2025, en particulier les cibles de chiffre d'affaires (800 ME) et de marge d'Ebitda (environ 9%).

Portzamparc commente : "Compte tenu du parcours du titre, d'un momentum S2 qui semble se dégrader (réduction de la visibilité sur certains segments, ralentissement de la croissance : PZP CA S2 +5%) et de l'ajustement de notre scénario, nous abaissons notre recommandation d''Acheter' à 'Renforcer' et notre objectif de 49,6 à 43 euros. La réalisation de la cession de l'activité dilutive Signalisation constitue toujours un important catalyseur" conclut l'analyste.