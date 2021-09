Lacroix : chute après l'avertissement

(Boursier.com) — Lacroix est sous pression en début de séance (-7,1% à 41,8 euros), sanctionné après son avertissement. Face à l'aggravation sensible des tensions d'approvisionnement en composants électroniques depuis le mois de septembre, le management indique être confiant sur sa capacité à afficher une rentabilité sensiblement proche de ses niveaux d'avant crise, à savoir une marge d'EBITDA courant entre 5,8% et 6,1%, mais non plus 6,5% comme espérés précédemment... Il vise en revanche toujours un chiffre d'affaires 2021 de 500 ME.

Sur la première partie de l'exercice, la firme a enregistré un Ebitda courant de 14,9 ME contre 12,3 ME un an plus tôt pour un chiffre d'affaires de 254,8 ME, en hausse de 31,7%. Le résultat net part du Groupe est de 5,8 ME contre 2,9 ME précédemment.

Portzamparc parle d'une publication conforme aux attentes du groupe qui confirme le rebond de la rentabilité sur l'ensemble des trois BU avec : la poursuite du redressement de City, l'amélioration de la rentabilité d'Electronics malgré les pénuries, et le maintien à un niveau élevé de la rentabilité d'Environment. L'analyste réduit son objectif de 54,4 à 52 euros mais reste à 'acheter' sur le titre. Malgré les difficultés temporaires d'Electronics, la forte rentabilité d'Environment devrait une nouvelle fois jouer pleinement son rôle d'amortisseur sur la marge du groupe. La dynamique commerciale reste soutenue et la firme dispose désormais des fonds nécessaires pour accélérer sa stratégie de croissance externe.