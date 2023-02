Lacroix : chiffre d'affaires historique

(Boursier.com) — Exercice record pour Lacroix. Le groupe enregistre un chiffre d'affaires 2022 de 707,8 ME, en hausse de 41,1%, porté par l'intégration réussie au 1er janvier de Firstronic dont la contribution sur l'année ressort à 163,1 ME. Le Groupe affiche ainsi une croissance à périmètre constant soutenue à +8,6%, reflet d'une très bonne dynamique commerciale en France comme à l'international et des refacturations opérées pour compenser la hausse des coûts d'approvisionnement en composants électroniques

Sur le seul quatrième trimestre, l'activité ressort à 191,3 ME, en croissance de 40,4% par rapport à la même période de l'exercice 2021. A périmètre constant, le Groupe enregistre une progression de 7,5%, en léger retrait par rapport à la croissance organique des 9 premiers mois de l'année (+9% pour rappel), qui intégrait un effet de base particulièrement favorable au 3ème trimestre 2022.

Lancement du projet de cession du segment Signalisation

Lacroix annonce son intention de céder son segment Signalisation (8% du CA de la firme) afin de concentrer ses investissements sur ses marchés stratégiques autour de l'IoT industriel et des équipements électroniques. Ce segment historique occupe une position de leader dans la signalisation routière, notamment en France où elle affiche une part de marché de 25%, bénéficiant d'une notoriété très forte auprès des collectivités locales et des exploitants de la route. Au regard de l'évolution constatée des marchés adressés, les synergies technologiques et commerciales s'avèrent trop limitées entre le segment Signalisation et les deux autres segments de marchés adressés par l'activité City de Lacroix, l'Éclairage Public et la gestion de Trafic. Le périmètre concerné par le projet de cession représente un chiffre d'affaires de 55 ME et concerne 315 salariés à travers le site industriel de Saint-Herblain (260 personnes), trois filiales de distribution (La Réunion, Mayotte et Nouvelle Calédonie), et une implantation en Espagne. Le Groupe portera une attention particulière au projet industriel et social des candidats à l'acquisition de cette activité, afin qu'elle puisse bénéficier des moyens nécessaires à la poursuite de son développement.

Objectifs 2022 confirmés

La réalisation de cette cession ne remet pas en question la tenue de la feuille de route dévoilée par Lacroix dans le cadre de son plan Leadership 2025, en particulier ses objectifs de chiffre d'affaires (800 ME) et de marge d'Ebitda (environ 9%). Ces objectifs s'appuient sur de solides piliers à travers le renforcement à la fois de l'innovation, de l'efficacité industrielle et du rayonnement international de Lacroix, notamment par des acquisitions ciblées. Une stratégie illustrée par l'intégration réussie de Firstronic qui génère d'ores et déjà des synergies d'achat et commerciales significatives. Pour 2022, Lacroix confirme son objectif d'une marge d'EBITDA courant au moins égale à 6,2%. Le Groupe dévoilera le 28 mars prochain ses résultats annuels et précisera à cette occasion ses perspectives pour 2023.

Dans un environnement toujours marqué par la persistance de tensions inflationnistes et de difficultés d'approvisionnement, Lacroix est confiant dans la poursuite d'une solide trajectoire de croissance sur l'exercice qui s'ouvre, soutenue par un carnet de commandes de qualité, les nouveaux projets en cours, et le déploiement massif des technologies connectées et sécurisées.