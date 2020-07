Lacroix : ça va changer !

(Boursier.com) — Lacroix Group prévoit de proposer lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 28 août le changement de la date de clôture de son exercice pour le porter du 30 septembre au 31 décembre. Si cette proposition était approuvée, l'exercice en cours aurait donc une durée exceptionnelle de 15 mois, du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020.

Historiquement, l'activité du groupe Lacroix était concentrée sur des clients majoritairement publics, qui à l'époque, pouvaient avoir des effets de saisonnalité importants. Cette saisonnalité rendait un arrêté des comptes annuels au 31 décembre peu pertinent.

Depuis, le portefeuille a évolué en profondeur... Un alignement des dates de clôture avec les principaux clients permettrait une meilleure qualité d'échanges et davantage de préparation budgétaire.

Pour les investisseurs, ce changement permettrait une meilleure analyse des performances du Groupe par rapport à ses comparables, et favoriserait la lisibilité du calendrier de communication et des annonces périodiques.

Enfin, cette modification apporterait au Groupe un recul complémentaire de 3 mois post-COVID, afin d'affiner ses perspectives de reprise, et conforter la préparation du nouveau plan stratégique 2020-2025, qui serait alors présenté en avril 2021.

Confiance affichée

Lacroix vient de publier ses résultats du 1er semestre 2019-2020 (1er octobre 2019 au 31 mars 2020). Le groupe enregistre un chiffre d'affaires de 238,7 millions d'euros, stable par rapport à la même période de l'exercice 2018-2019. A périmètre constant, l'activité affiche un repli de -3,6%. L'Ebitda résiste bien à 12,3 ME (12,1 ME au 1er semestre 2018-2019), représentant 5,2% du chiffre d'affaires, au bénéfice notamment de la première application de IFRS 16 au 31 mars 2020. En revanche, le résultat opérationnel courant ressort en repli à 6,3 ME (8,1 ME au 1er semestre 2018-2019). Cette évolution s'explique logiquement par une structure de charges destinée à accompagner la dynamique de croissance brusquement interrompue par l'impact de la crise sanitaire. Le résultat net part du Groupe s'établit à 2,9 ME (5,2 ME sur le 1er semestre 2019).

A l'occasion de cette publication semestrielle, Lacroix Group a réaffirmé sa confiance en sa capacité à renouer au plus vite avec sa trajectoire de performance, en s'appuyant sur des fondamentaux solides et les bénéfices de la transformation en profondeur engagée au cours des dernières années. Sa situation financière reste d'ailleurs solide, avec 30 ME de trésorerie à fin mars et des lignes de crédit moyen terme non utilisées de 4,5 ME. Lacroix a d'ailleurs renforcé sa situation financière en obtenant un emprunt garanti par l'Etat (PGE). Il est d'un montant de 18,5 ME, et a été conclu le 24 juin.

Lacroix entend aussi traverser cette crise tout en saisissant de nouvelles opportunités d'acquisition. Le groupe se dit d'ailleurs en veille active sur le sujet.

Le groupe va travailler à un nouveau plan stratégique qu'il présenterait en avril 2021.

Le temps que se donne Lacroix pour évoluer et repenser sa stratégie à moyen et long terme satisfait le marché. En séance, l'action bondit 5,4% à 23,5 euros, dans des volumes d'échanges assez calmes.