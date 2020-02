Lacroix : Bpifrance rejoint Symbiose

(Boursier.com) — Bpifrance rejoint le projet Symbiose de Lacroix. Le fonds SPI, géré par Bpifrance, et Lacroix Group, investissent conjointement 25 millions d'euros pour la création d'une société commune industrielle 4.0.

Lacroix, équipementier technologique international, concepteur et fabricant de systèmes électroniques à haute valeur ajoutée pour l'industrie, via sa filiale Lacroix Electronics, et le fonds Sociétés de Projets Industriels (SPI), géré par Bpifrance et financé par le Programme d'investissements d'avenir (PIA) et la Banque Européenne d'Investissement, investissent conjointement dans la création de Lacroix Electronics Beaupréau, société commune industrielle. La nouvelle entité dotée d'un site de production entièrement 4.0, bâti à Beaupréau-en-Mauges (49), permettra au groupe d'accroître sa compétitivité sur ses marchés historiques des systèmes électroniques, et de se développer sur de nouveaux marchés de croissance, notamment ceux de l'IoT industriel et des grandes séries automatisées.

Avec la création de cette société commune, Lacroix et Bpifrance (au travers du fonds SPI), ont la volonté d'accélérer la transition du site industriel actuel de Lacroix Electronics vers l'industrie du futur. Le nouveau site, bâti à Beaupréau-en-Mauges (49), à proximité de l'usine actuelle, permettra à Lacroix de faire face aux enjeux de la filière électronique grâce à la mise en place de l'ensemble des briques technologiques de l'industrie 4.0, l'implication de toute la chaîne de valeur (clients, fournisseurs, partenaires et collaborateurs) et le renouvellement profond des processus de production.

Lacroix, engagé dans une ambitieuse démarche de mutation de son modèle de production, sera ainsi à même de répondre aux enjeux de nouveaux marchés prometteurs dans une industrie en transformation, tels que la mobilité et l'IoT industriel, tout en préservant les savoir-faire des salariés. Le nouveau site s'étendra sur 16.000 m2 et disposera de six lignes de production dont une exclusivement dédiée aux grandes séries automatisées. L'usine digitalisée, connectée, automatisée et respectueuse de l'environnement, sera pleinement opérationnelle d'ici fin 2021.