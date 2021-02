Lacroix : bonne dynamique

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Lacroix annonce son chiffre d'affaires pour le cinquième trimestre de son exercice 2019-2020. A titre de rappel, suite au changement de date de clôture, l'exercice a eu une durée exceptionnelle de 15 mois, du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020, soit cinq trimestres. Sur le 5ème trimestre (octobre-décembre 2020), Lacroix Group enregistre un chiffre d'affaires de 128,1 ME, en croissance de 2,2% par rapport à la période comparable, soit octobre-décembre 2019. Cette performance vient confirmer le retour progressif à la croissance constaté dès le trimestre précédent (+1,8% par rapport à juillet-septembre 2019), et ce, malgré un deuxième confinement national et une période de référence très dynamique (+7,6% au 1er trimestre). A périmètre constant, la croissance au 5ème trimestre est de 1,6%.

Sur l'ensemble de l'exercice (15 mois, du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020), le groupe réalise un chiffre d'affaires de 566,3 ME, en hausse de 17,6% en données publiées. Sur une base proforma 12 mois (du 1er janvier au 31 décembre 2020) le chiffre d'affaires affiche un recul de 10,1% à 441 ME.

Le net redressement de l'activité engagé sur les 4ème, et 5ème trimestres, s'inscrira positivement dans les résultats de l'exercice 2019-2020. L'année 2021 sera une année charnière, avec la présentation du plan stratégique qui portera le développement pour les 5 prochaines années et dont les axes détaillés seront dévoilés le 7 avril prochain.