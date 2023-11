Lacroix ajuste à la baisse son objectif d'EBITDA 2023

(Boursier.com) — Le groupe Lacroix a enregistré au troisième trimestre 2023 un chiffre d'affaires de 179,7 millions d'euros, en légère progression de 0,9% par rapport à la même période de 2022. Lacroix précise que ce 3ème trimestre a été marqué par un grand dynamisme des activités City (+6,4%) et Environment (+10,2%), tandis que l'activité Electronics a enregistré une légère contraction (-3,2%).

Sur 9 mois, le chiffre d'affaires augmente de 9,9% à 567,4 ME. Lacroix reste confiant dans l'atteinte en 2023 d'un chiffre d'affaires supérieur à 750 ME à périmètre constant, soit une hausse d'au moins 6%.

En termes de rentabilité, l'EBITDA est désormais attendu autour de 45 ME contre un objectif initial supérieur à 50 ME (44,3 ME en 2022), l'écart venant intégralement de l'activité électronique en Amérique du Nord impactée par la concomitance de plusieurs facteurs transitoires. L'activité a notamment été impactée en fin de troisième trimestre par les premiers reports de livraison causés par le mouvement social chez les constructeurs automobiles américains.