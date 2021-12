Lacroix : acquisition saluée

(Boursier.com) — Lacroix grimpe de 6% à 38,50 euros ce vendredi, alors que le groupe a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord exclusif pour l'acquisition d'une participation majoritaire dans le capital de la société américaine FIRSTRONIC auprès de ses actionnaires principaux. Le Groupe y détenait une participation initiée en 2017, depuis complétée à hauteur de 12,5%. Sujette aux conditions suspensives usuelles, cette opération sera réalisée en co-investissement avec Bpifrance, qui prendra à cette occasion une participation minoritaire dans Firstronic, via son Fonds Build-up International.

Créée en 1980, FIRSTRONIC est un EMS (Electronics Manufacturing Services) servant de très importants donneurs d'ordre, essentiellement dans les domaines de l'automobile, de l'industrie et de la santé, en Amérique du Nord. La société s'appuie sur 2 sites de production dans le Michigan (USA) et au Mexique, avec des équipes de près de 1.300 personnes.

Cette opération renforce nettement la position mondiale de Lacroix dans des secteurs de plus en plus demandeurs de solutions électroniques. Elle se révèle extrêmement pertinente, tant d'un point de vue opérationnel que financier.

Pour 2020, FIRSTRONIC a réalisé un chiffre d'affaires de 87 M$ (environ 76 ME), soit près de 20% du chiffre d'affaires de LACROIX, pour une marge d'EBITDA supérieure à 8%. Les deux indicateurs sont attendus en forte hausse sur l'exercice 2021 avec une trajectoire de 140 M$ de chiffre d'affaires et un EBITDA supérieur à 9%.

En dehors des synergies commerciales et industrielles et des économies d'échelle identifiées, à l'origine de la prise initiale de participation en 2017, l'intégration de FIRSTRONIC devrait ainsi se révéler immédiatement relutive à compter de l'exercice à venir, notamment en termes de marge d'EBITDA. Enfin, l'établissement d'une base industrielle en zone dollar devrait également armer le Groupe d'une couverture naturelle contre les variations de change.

Comme évoqué plus haut, l'équipe de management actuelle restera pleinement engagée dans le nouvel ensemble : John Sammut, présent depuis 2011, restera CEO de FIRSTRONIC et en conservera 4% du capital, tandis que Jochen Lipp, Directeur des Opérations depuis 2013, entrera au capital de FIRSTRONIC à hauteur de 3%.

Déjà actionnaire à hauteur de 12,5%, Lacroix portera sa participation au capital de FIRSTRONIC à 62% à l'issue de l'opération.

Enfin, dans le cadre de l'accord, co-investissant aux côtés de LACROIX, Bpifrance prendra 26% du capital de FIRSTRONIC, au travers de son Fonds de Build-Up International (FBI). Le FBI vise à accélérer la transformation des PME et des ETI familiales françaises. Le FBI est le premier fonds à investir directement à l'étranger aux côtés des entreprises familiales dans le cadre de leurs projets de croissance externe ou de renforcement de filiales.

"Seulement 5 mois après l'augmentation de capital, ce projet d'acquisition constitue une première étape et une avancée majeure dans la réalisation du plan Leadership 2025 (c.120 170 ME CA à acquérir et objectif de 9% d'EBITDA à horizon 2025, priorité aux M&A aux US et en Allemagne)" commente Portzamparc qui salue cette "très belle opportunité qui sera source de synergies (création du leader français de l'EMS, taille critique, diversification géographique, etc.), immédiatement relutive (EBITDA de plus de 9%) et qui améliorera significativement le profil du groupe et de la division Lacroix Electronics".