Lacroix accuse le coup après les annonces

(Boursier.com) — Lacroix recule de 6,8% à 27,10 euros ce mercredi, alors que le groupe a enregistré au troisième trimestre 2023 un chiffre d'affaires de 179,7 millions d'euros, en légère progression de 0,9% par rapport à la même période de 2022. Lacroix précise que ce 3ème trimestre a été marqué par un grand dynamisme des activités City (+6,4%) et Environment (+10,2%), tandis que l'activité Electronics a enregistré une légère contraction (-3,2%).

Sur 9 mois, le chiffre d'affaires a augmenté de 9,9% à 567,4 ME. Lacroix reste confiant dans l'atteinte en 2023 d'un chiffre d'affaires supérieur à 750 ME à périmètre constant, soit une hausse d'au moins 6%.

Ajustement des prévisions

En termes de rentabilité, l'EBITDA est désormais attendu autour de 45 ME, contre un objectif initial supérieur à 50 ME (44,3 ME en 2022), l'écart venant intégralement de l'activité électronique en Amérique du Nord impactée par la concomitance de plusieurs facteurs transitoires. L'activité a notamment été impactée en fin de troisième trimestre par les premiers reports de livraison causés par le mouvement social chez les constructeurs automobiles américains.

"L'abaissement de notre scénario (CA 23 +8% vs +9,4% ; EBITDA 5,8% vs 6,2%), concentré sur la BU Electronics (CA 23 +8% vs +11% ; EBITTDA 4,3% vs 4,9%) et la mise à jour de notre valorisation, nous amènent à réviser notre objectif de 43 à 36,9 euros, tout en réitérant notre opinion 'Renforcer'"..."Malgré un momentum moins porteur pour Electronics, la valorisation est redevenue plus abordable et la cession attendue de la Signalisation constitue toujours un important catalyseur" conclut l'analyste.