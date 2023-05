Lacroix accélère son développement sur le segment des réseaux de chaleur.

(Boursier.com) — LACROIX prévoit d'accélérer son développement sur le segment de la télégestion des réseaux de chaleur ("Smart HVAC"), où le Groupe a enregistré depuis 2020 une croissance de plus de 50%. Cette dynamique très positive est alimentée par les tendances durablement porteuses de ce marché que LACROIX adresse avec une nouvelle génération de produits et de solutions répondant parfaitement aux préoccupations et aux exigences de télégestion et d'optimisation de fonctionnement des collectivités ou des grands exploitants de ce type de réseaux (DALKIA, ENGIE, IDEX...).

Couvrant aujourd'hui 10% des besoins de chauffage en Europe, les réseaux de chaleur sont mis en place afin de chauffer des bâtiments publics et privés à partir d'une chaufferie collective. Ils comprennent une ou plusieurs unités de production de chaleur, un réseau de distribution primaire dans lequel la chaleur est transportée par un fluide caloporteur, et un ensemble de sous-stations d'échange, à partir desquelles les bâtiments sont desservis par un réseau de distribution secondaire.

Ces réseaux connaissent une montée en puissance historique grâce à leur excellent rendement pour chauffer les bâtiments publics ou collectifs tout en assurant une utilisation croissante de gisements d'énergies renouvelables parfois distants des bâtiments à chauffer (bois-énergie mais aussi géothermie, chaleur de récupération...).

En France, comme dans plusieurs autres pays européens, les réseaux de chaleur sont reconnus comme une composante à part entière de la politique énergétique. La loi de transition énergétique pour la croissance verte a fixé un objectif de multiplication par 5 de la quantité de chaleur et de froid renouvelable et de récupération livrée par ces réseaux d'ici 2030. (www.ecologie.gouv.fr/reseaux-chaleur)