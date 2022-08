Lacroix : accélération de la croissance au T2

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Lacroix au 2ème trimestre s'affiche à 173,2 ME, soit une progression de 36,2% par rapport au 2ème trimestre 2021, et une accélération de la croissance par rapport au 1er trimestre 2022 (+29,4% pour rappel). A périmètre constant, LACROIX enregistre une croissance de son chiffre d'affaires de 8,1%.

Cette évolution est liée principalement à la poursuite d'une bonne dynamique de marché pour les activités Environment et Electronics et des répercussions dans les prix de vente de la hausse des coûts d'approvisionnement de certains composants.

En ligne avec les anticipations, Lacroix enregistre sur le 1er semestre 2022 un chiffre d'affaire de 338,4 ME, en hausse de 32,8% par rapport à la période comparable, et 3,7% à périmètre constant, "une performance satisfaisante, au regard de la situation conjoncturelle actuelle", se félicite la société qui confirme ainsi l'ensemble de ses objectifs annuels, à savoir une progression de plus de 30% de son chiffre d'affaires 2022, associée à une marge d'EBITDA courant au moins égale à 6,2%.