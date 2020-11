Lacroix : +5% après les comptes

(Boursier.com) — Lacroix grimpe de près de 5% à 25,80 euros ce vendredi, alors que sur le seul quatrième trimestre, le groupe est ressorti en croissance de 1,8% par rapport au quatrième trimestre 2018/2019 avec un chiffre d'affaires de 119,4 ME.

En cumul depuis le début de l'exercice, le chiffre d'affaires consolidé ressort ainsi à 438,3 ME, contre 481,7 ME au 30 septembre 2019, représentant une baisse de 9%.

En termes de résultats, l'objectif de marge opérationnelle courante supérieur à 2% fixé pour la période sera tenu.

Compte tenu des incertitudes persistantes liées aux évolutions récentes du contexte sanitaire et aux dernières annonces gouvernementales, le groupe aborde les prochains mois avec prudence, sans toutefois envisager à ce jour un impact aussi fort que celui constaté au cours des mois de mars et avril...

Portzamparc revoit ainsi ses scénarios 2020 et 2021. Le TP est aussi réhaussé de 25,20 à 29,30 euros, de quoi repasser de "renforcer" à "acheter" sur le dossier. "La valorisation ne reflète pas les fondamentaux du groupe avec une vraie résilience du CA et des marges malgré la crise. Lacroix pourrait bénéficier d'un rerating avec son nouveau plan 2021" conclut l'analyste.