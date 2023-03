Lacroix : 2022, un exercice non-normatif

(Boursier.com) — En 2022, Lacroix a franchi pour la première fois de son histoire le seuil des 700 millions d'euros de ventes, en ligne avec son objectif (rehaussé en novembre 2022) d'une activité proche des 700 ME. Le chiffre d'affaires du Groupe est ressorti à 707,8 ME. La croissance a atteint 41,1%, portée par l'intégration réussie de Firstronic dont la contribution ressort à 163,1 ME sur l'exercice. A périmètre constant, la croissance s'établit à 8,6%, en lien avec la très bonne dynamique commerciale et les refacturations opérées auprès des clients des surcoûts en composants électroniques.

Sur l'exercice, l'Ebitda courant de Lacroix s'établit à 44,3 ME contre 30,9 ME en 2021, faisant ressortir un taux de marge d'Ebitda courant quasiment stable à 6,3% (6,2% un an plus tôt), en ligne avec l'objectif affiché d'une marge au moins égale à 6,2%. Cette stabilité a été obtenue grâce à l'impact relutif de l'intégration de Firstronic, à la croissance de l'activité et à une gestion rigoureuse des coûts. Cette évolution constitue une bonne performance au regard de l'effet dilutif des refacturations des surcoûts d'approvisionnement opérées auprès des clients (porteuses d'une marge nulle) et de l'inflation constatée sur l'énergie, le transport, les matières premières ou les salaires, qui n'a pu être que partiellement répercutée aux clients.

En 2022, le résultat opérationnel courant de Lacroix s'est inscrit en hausse de 20% à 21,7 ME, représentant 3,1% du chiffre d'affaires, contre 3,6% en 2021. Le résultat opérationnel progresse de 22%, à 21 ME.

Le résultat net part du Groupe s'établit à 11,9 ME (21,6 ME un an plus tôt), une baisse intégralement due à une base de comparaison non-normative.

Retraité d'un produit financier lié à la réévaluation de titres Firstronic (+8,9 ME) et d'un crédit d'impôt exceptionnel en Pologne (+5,2 ME), le résultat net part du Groupe affiche une amélioration de 4,4 ME en 2022.

Situation financière solide

Avec l'intégration du résultat net de l'exercice, les capitaux propres augmentent à 193,9 ME au 31 décembre 2022 (180,4 ME un an plus tôt). Dans le même temps, l'endettement net du Groupe est passé de 102,9 ME à 138,8 ME, faisant ressortir un 'gearing' de 71,6% fin 2022, toujours très en-deçà du plafond de 80% annoncé dans le cadre de Leadership 2025. La hausse de l'endettement est principalement liée au financement de l'augmentation du BFR, dont l'évolution (-35,3 ME) résulte de la forte croissance de l'activité mais aussi du niveau élevé des stocks, en lien avec les tensions d'approvisionnement. Ces tensions, qui ont empêché la livraison de 100% de la demande clients, ont d'une part conduit à des surstocks pour partie financée par les clients, et d'autre part incité le Groupe à constituer des stocks stratégiques afin de sécuriser la croissance des prochains mois.

Dividende

Conformément à la politique de rémunération des actionnaires habituellement pratiquée par le Groupe, un taux de distribution d'environ un tiers du résultat net (33%) est proposé au titre de l'exercice 2022. Un dividende de 0,80 euro par action sera soumis au vote lors de la prochaine Assemblée générale de Lacroix, qui se tiendra le 11 mai prochain à Symbiose.

Feuille de route confirmée

A mi-parcours de son plan Leadership 2025 dévoilé en avril 2021, Lacroix est pleinement confiant dans la poursuite de la bonne tenue de la feuille de route qui doit lui permettre de s'imposer à cet horizon comme un leader global en solutions IoT industrielles et équipements électroniques pour des applications critiques.

La visibilité offerte permet à LACROIX de confirmer tous les objectifs financiers annoncés à cet horizon, en particulier les cibles de chiffre d'affaires (800 ME) et de marge d'Ebitda (environ 9%).

A plus court terme, malgré un environnement marqué par des difficultés d'approvisionnement en composants et des tensions inflationnistes, Lacroix entend poursuivre sa croissance soutenue, alimentée par des segments de marché dynamiques au sein des trois activités (Éclairage Public, Smart Grids...), la poursuite de la répercussion aux clients des surcoûts, et la montée en puissance des projets en cours. Pour 2023, le Groupe vise un chiffre d'affaires supérieur à 750 ME à périmètre constant, soit une croissance d'au moins 6%. En terme de rentabilité, Lacroix anticipe une nouvelle appréciation de son Ebitda courant pour dépasser le cap des 50 ME.

Lacroix a annoncé en février dernier son intention de céder son segment Signalisation (8% du chiffre d'affaires) afin de concentrer ses investissements sur ses marchés stratégiques autour de l'IoT industriel et des équipements électroniques. Le Groupe précise que la concrétisation de ce projet de cession aurait un impact relutif sur le taux de marge d'Ebitda en 2023.