La variole du singe fait flamber les fabricants de vaccins et de traitements à Wall Street

(Boursier.com) — Alors que les autorités sanitaires mondiales ont alerté jeudi sur l'apparition d'une centaine de cas avérés ou présumés de variole du singe dans plusieurs pays, les actions des sociétés biotechnologiques qui produisent des vaccins et des traitements de la variole se sont envolées à Wall Street...

Ainsi, le groupe américain Siga Technologies a grimpé de 17% jeudi, et a encore flambé de 43,3% (!) vendredi, à 12,40$, après avoir été sollicité en Europe pour des commandes de son médicament antivariolique TPOXX(R) (tecovirimat) face à une possible épidémie de variole du singe.

Siga a indiqué être "bien positionnée" en termes d'approvisionnement si ces commandes se confirment. Plusieurs gouvernements ont constitué des stocks de ce médicament, qui a été approuvé pour traiter la variole humaine aux Etats-Unis, mais aussi en Europe pour la famille des orthopoxvirus qui comprend la variole du singe et la variole de la vache. Aux Etats-Unis, Siga a aussi reçu jeudi l'approbation de la FDA pour la forme intraveineuse de ce traitement.

Des vaccins et des traitements disponibles

Jeudi, le titre (ADR) de la société danoise Bavarian Nordic a explosé de 73% à 10,83$ à la Bourse de New York, la société ayant déclaré avoir obtenu un contrat avec un pays européen - dont le nom n'a pas été révélé - pour fournir son vaccin contre la variole. Le titre a encore gagné 3,6% vendredi.

Un autre fabricant de vaccins, l'américain Emergent BioSolutions, a bondi de 11,8% jeudi, puis de 11,5% vendredi, pour atteindre 35,33$. La société avait décroché en 2019 un contrat de 2 milliards de dollars pour fournir son vaccin contre la variole au département de la santé américain en vue de constituer des stocks. Lundi, Emergent a annoncé un avoir acquis les droits exclusifs sur la distribution mondiale du traitement contre la variole de la société Chimerix (+21,5% jeudi et +6,8% vendredi à 2,35$). Les revenus des royalties sur ce traitement, le Tembexa, approuvé par la FDA en 2021, pourraient dépasser 337,5 millions de dollars pour Emergent.

Enfin, les actions de Tonix Pharmaceuticals ont bondi jeudi de plus de 15%, et d'autant vendredi, pour monter à 2,54$. Cette société américaine est en train de développer un vaccin contre la variole et sa variante, la variole du singe.

Réunion à l'OMS sur les risques liés à la variole du singe

Plus de 100 cas avérés ou présumés de la maladie ont été recensés ces derniers jours, notamment en Grande-Bretagne, en France (un cas suspect), au Portugal, en Espagne, en Italie, aux Etats-Unis, au Canada et en Australie.

Selon les experts, cette maladie ne risque pas de provoquer une épidémie aussi grave que le Covid, mais il reste crucial de la circonscrire rapidement. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué vendredi qu'elle organisait ce même jour une réunion sur la variole du singe.

La réunion concerne le groupe consultatif stratégique et technique de l'OMS sur les risques infectieux (STAG-IH), qui conseille l'organisation sur les maladies susceptibles de constituer une menace au niveau mondial.

La variole officiellement éradiquée dans les années 1980

Originaire d'Afrique centrale et de l'ouest, cette maladie ("monkeypox" en anglais) se transmet à l'être humain par contact avec des animaux sauvages, des rongeurs ou des primates. Mais ce sont de potentielles transmissions d'homme à homme, d'ordinaire rares, qui ont cette fois alerté les experts.

La variole humaine est officiellement éradiquée depuis 1980 grâce à des campagnes de vaccination massives, mais le vaccin, qui protège également contre la variole du singe, a depuis été progressivement abandonné...