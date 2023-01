La valeur la plus en vogue à Wall Street risque de faire faillite !

(Boursier.com) — Vendredi dernier, ce titre s'échangeait dans la zone des 1,3$. Il cotait hier soir 5,24$ à la clôture, soit un gain de plus de 300% ! Bed Bath & Beyond est LA valeur du moment sur la cote américaine, la star des petits porteurs américains, bien décidés à "squeezer" les vendeurs à découvert qui sévissent sur le dossier et spéculent sur une potentielle faillite de ce détaillant, qui fournit des marchandises diverses liées à la maison, à la décoration, au bien-être, à la beauté, ainsi que des produits pour bébé. Hier soir, le titre s'est envolé encore de plus de 50% !

Cette flambée boursière est d'autant plus incroyable que le jeudi 5 janvier, dans un communiqué, la société avait déclaré que la faillite était bien une option sur la table. "La compagnie continue d'envisager toutes les alternatives stratégiques, y compris la restructuration ou le refinancement de sa dette, la recherche d'emprunts ou de capitaux propres supplémentaires, la réduction ou le report des activités commerciales et des initiatives stratégiques, ou la vente d'actifs, d'autres transactions stratégiques et/ou d'autres mesures, y compris l'obtention d'un allégement en vertu du code américain des faillites", avait déclaré Bed Bath & Beyond dans son communiqué. "Ces mesures pourraient ne pas réussir", ajoutait le groupe, qui était l'un des 'meme stocks' vedettes à Wall Street en début d'année dernière, dans le sillage de la montée au capital de Ryan Cohen, patron de GameStop, brutalement ressorti l'été dernier.

Le titre retrouve ainsi depuis une semaine ce statut de 'meme stock', les petits actionnaires américains ayant visiblement un certain goût pour le risque. Pourtant, sur le trimestre des fêtes, le groupe a fait état d'une chute de 33% des ventes en glissement annuel et d'une baisse équivalente des ventes digitales. Les ventes à comparable de l'enseigne Bed Bath & Beyond ont plongé de 34%. La perte opérationnelle ajustée s'établit à 225 millions de dollars, et le groupe n'affiche plus que 153 millions de dollars de trésorerie. 150 magasins doivent encore être fermés. Le groupe dit envisager "toutes les alternatives stratégiques". La perte nette sur le trimestre clos représente 393 millions de dollars soit 4,33$ par titre, sur ce trimestre clos fin novembre, contre un déficit de 276 millions de dollars de déficit un an avant.

Mais les petits porteurs américains arrivés sur le marché ces deux dernières années, qui ont connu la folie GameStop ainsi que d'autres épisodes totalement irrationnels, ne se soucient guère de ces considérations fondamentales. Ils préfèrent se livrer à une lutte avec les 'short sellers', ces vendeurs à découvert qui jouent l'effondrement de certaines entreprises ou plus simplement une grosse augmentation de capital dilutive à venir. Depuis le début de l'année, les fonds vendeurs à découvert sont de nouveau sous pression. Certains des dossiers les plus "shortés" à Wall Street ont ainsi connu en quelques jours des performances "stellaires". Hier encore, parmi les titres les plus vendus à découvert, MaxMedica a grimpé de 14,4%, Silvergate Capital de 12,9%, Carvana de 46%, Blue Apron de 12,4% et Marathon Digital de 30,9%.

Les fonds vendeurs à découvert encaissent bien souvent de copieux bénéfices en jouant la baisse des cours de sociétés fragiles. Certains considèrent qu'il accélèrent en quelque sorte la débâcle, alors que d'autres peuvent y voir une sorte de rôle de régulateur. L'inconvénient pour ces fonds, c'est qu'en cas de flambée irrationnelle des cours, et si leur gestion du risque n'est pas rigoureuse, le potentiel de perte est sans limite.

Mais dans le cas de Bed Bath & Beyond, le jeu est également extrêmement dangereux pour les petits actionnaires américains, qui se regroupent en masse sur les réseaux sociaux et les forums financiers pour se mobiliser sur leurs "noms" favoris. Aux dernières nouvelles, Bed Bath & Beyond est en pourparlers avec des prêteurs potentiels pour financer l'entreprise pendant sa procédure de faillite. C'est ce que rapporte l'agence Bloomberg. Des personnes familières de la question citées par l'agence, précisent que les pourparlers incluent la possibilité d'une offre de "stalking horse" qui pourrait entraîner l'achat de tout ou partie des actifs de l'entreprise en cas de faillite. Rien ne dit toutefois dans ce cas qu'il restera le moindre centime pour les petits porteurs audacieux. En bref, la valorisation actuelle du dossier et ses évolutions boursières n'ont absolument plus rien de rationnel et comme souvent dans ce genre de situation, il y aura probablement plus de perdants que de gagnants.