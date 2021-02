La TV d'Orange lance 9 nouveaux services de vidéo à la demande par abonnement

(Boursier.com) — Avec la plateforme de la start-up française VOD Factory, la TV d'Orange lance 9 nouveaux services de vidéo à la demande par abonnement.

Ce 4 février, la TV d'Orange enrichit son offre de vidéos par abonnement avec l'arrivée de 9 nouveaux services, pour répondre aux envies de l'ensemble des téléspectateurs . Les 9 éditeurs français de ces services de vidéo à la demande par abonnement adressent des thématiques variées, sont déjà présents sur internet et référents sur leur univers.

Ces 9 lancements simultanés sont rendus possibles par le partenariat avec VOD Factory, qui a déployé une plateforme (interface et contenus) innovante qui apporte souplesse et réactivité pour lancer des services de vidéo à la demande par abonnement sur les décodeurs compatibles de la TV d'Orange.

D'autres services de contenus -notamment ADN, la plateforme de référence des contenus animes, et Spicee, la plateforme 100% documentaire- seront lancés dans les prochaines semaines.

Orange et VOD Factory délivrent ainsi une offre large de loisirs numériques (films, cours de yoga ou de musique) mais aussi de soutien scolaire, accessibles directement chez soi sur le téléviseur du foyer. Les 9 nouveaux services de vidéo par abonnement sont :

- 3 services de cinéma :

- Shadowz : La première plateforme dédiée aux films des catégories Horreur, Thriller, Fantastique

- Queerscreen : la 1ère plateforme de streaming engagée qui propose la crème de la fiction LGBT

- Benshi : une plateforme de films pour enfants, 100% cinéma, 100% jeunesse.

- 4 services pour apprendre et se divertir à la maison :

- Le Tigre YogaPlay : Yoga, Méditation ou Pilates pour pratiquer depuis chez soi, à tout moment, avec des cours adaptés à tous les niveaux.

- SchoolMouv : Un accompagnement scolaire qui permet de réviser ses cours avec des vidéos ludiques et pédagogiques, de la 6e à la terminale et dans toutes les matières.

- imusic-school Piano : des cours de piano en vidéo pour débuter et progresser à son rythme, de manière progressive et structurée.

- imusic-school Guitare : des cours de guitare en vidéo pour débuter et progresser à son rythme

- 2 services pour vivre ses loisirs chez soi : Zone300 Chass (No1 des films de chasse) et Zone300 Pêche(No1 des films de pêche).

Ces services seront accessibles depuis la chaîne 111, pour les clients TV d'Orange disposant de décodeurs dernières générations (Play, TV 4 & UHD), dans l'hexagone et dans les DROM.