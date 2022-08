La Tesla Model Y, voiture la plus vendue au monde ?

(Boursier.com) — Il n'est pas si loin, le temps où les rivaux traditionnels, trop confiants, de Tesla, raillaient la faiblesse des volumes du constructeur. Pourtant, Tesla a révélé que son Model Y était en passe d'être... la voiture la plus vendue au monde en termes de revenus cette année. Le SUV de taille intermédiaire entièrement électrique de Tesla sera probablement "le véhicule le plus vendu en volume total l'année prochaine", selon le site spécialisé Electrek. C'est d'ailleurs déjà la voiture électrique la plus vendue au monde. Avant que Tesla ne commercialise le Model Y en 2020, Elon Musk avait fait des prédictions audacieuses sur la popularité du véhicule, rappelle encore le site. Musk avait déclaré qu'il prévoyait que la demande du Model Y serait environ deux fois plus élevée que la demande du Model 3, qui était déjà la voiture électrique la plus vendue à l'époque. En 2016, le dirigeant estimait la demande pour le Model Y entre 500 000 et 1 million d'unités par an. C'était quatre ans avant la sortie du véhicule. Après deux ans désormais sur le marché, les prévisions de Musk se réalisent.

Hier, lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de Tesla, Musk a annoncé que le Model Y allait donc devenir le véhicule le plus vendu au monde. Plus précisément, le SUV électrique sera le véhicule le plus vendu au monde en termes de revenus cette année, et la société s'attend à ce qu'il soit le véhicule le plus vendu en volume l'année prochaine une fois que Tesla aura accéléré la production de sa gigafactory au Texas et de la gigafactory de Berlin. Pour l'heure, la voiture la plus vendue au monde est la Toyota Corolla avec environ 1,15 million de ventes. Tesla ne répartit pas ses ventes entre les Model 3 et Y, mais ce dernier devrait avoir dépassé le premier, et Tesla rapporte une capacité d'environ 300 000 de ces véhicules par trimestre. Dans les usines géantes du Texas et de Berlin, Tesla produit exclusivement le Model Y. D'ici la fin de l'année, Tesla devrait avoir la capacité de produire plus d'un million de véhicules Model Y, indique Electrek.