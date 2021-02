La technologique d'Airbus sera sur Mars avec le rover Perseverance de la NASA

Crédit photo © Nasa / Airbus

(Boursier.com) — Lorsque le rover Perseverance de la NASA atteindra la surface de la planète rouge jeudi, des éléments clés d'Airbus seront à bord : la station météorologique MEDA, grâce à laquelle les scientifiques auront accès à des informations essentielles sur la météorologie de Mars et le système d'antenne à gain élevé, qui assurera une liaison de communication à haut débit avec la Terre pour la mission MARS2020.

Perseverance embarque 7 instruments scientifiques pour étudier l'environnement biologique et géologique martien, dont la station météorologique MEDA (Mars Environmental Dynamics Analyser), conçue et construite par Airbus.

L'instrument MEDA mesurera de nombreux paramètres environnementaux à l'aide de capteurs répartis sur le rover : vitesse et direction du vent, humidité relative, pression atmosphérique, températures du sol et de l'air, rayonnement solaire et aussi propriétés des poussières en suspension. Ces paramètres seront également essentiels pour prendre la décision autonome de faire décoller l'hélicoptère Ingenuity, depuis le rover.

MEDA est la 3e station environnementale martienne sous la responsabilité d'Airbus, démontrant son expertise dans le domaine. La première était à bord du rover Curiosity en 2012, connue sous le nom de REMS (Rover Environmental Monitoring Station), et la seconde sur InSight en 2018, appelée TWINS (Temperature and Wind for InSight). Ces deux missions ont été menées avec succès par la NASA et le JPL.

Toutes les données des découvertes de Perseverance seront envoyées sur Terre par le biais du système d'antenne à gain élevé (HGAS) également conçu et construit par Airbus, basé sur une antenne de transmission et de réception en bande X qui permettra des échanges à haut débit. L'antenne est basée sur la technologie des microbandes, développée en interne. Elle est protégée de la poussière, afin de maintenir des conditions de propreté et de stabilité thermique.

L'antenne enverra directement les données scientifiques générées par les différents instruments et les informations sur l'état de santé du rover, sans avoir besoin de relais (comme des orbiteurs par exemple). En outre, le véhicule recevra quotidiennement de la Terre ses instructions pour la journée. Comme l'antenne est orientable, elle peut pointer son "faisceau" d'informations directement vers la Terre sans déplacer le véhicule, ce qui économise beaucoup d'énergie.

Les amplitudes thermiques extrêmes sur Mars ont nécessité la qualification du système d'antenne à des températures allant de -135ºC à + 90ºC avec des tests de fatigue thermique intensifs. Ce sera le deuxième système d'antenne HGAS d'Airbus sur Mars, le premier fonctionnant encore parfaitement à bord de Curiosity huit ans après son arrivée. Mars2020 est la mission la plus ambitieuse jamais envoyée sur Mars car elle permettra d'examiner la roche et le sol martiens avec plus de détail que jamais à la recherche de preuves de vie passée sur la planète et de stocker, en vue de leur retour ultérieur sur Terre, des signes ou des traces de vie passée (bio-signatures). La mission analysera également les réactions géologiques qui animent la surface, et mesurera l'évolution quotidienne et saisonnière des interactions dans l'atmosphère martienne, y compris l'étude des poussières en suspension.