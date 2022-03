La technologie Navya est prête pour répondre à la commercialisation du niveau 4 sans opérateur avec supervision de flottes à distance

(Boursier.com) — Navya a présenté les 16 et 17 mars pendant le salon Autonomy, la supervision à distance d'une flotte de navettes autonomes. A cette occasion, le stand de NAVYA s'est transformé en véritable poste de supervision et chaque visiteur a pu suivre en direct la gestion de 4 navettes en circulation sur deux sites distincts sans aucun opérateur à bord. En conditions réelles, le superviseur a procédé à ses missions de suivi et de contrôle des opérations tandis qu'Olivier Le Cornec, Directeur Technique de NAVYA commentait et explicitait le déroulement de chaque situation retransmise en direct sur grand écran.

Gérer, superviser, sécuriser, anticiper : NAVYA a pu faire la démonstration de sa gestion holistique de la supervision en déroulant une série de scénarios critiques : obstacle sur la route causé par un objet, piéton distrait sur la voie, malaise d'un passager, départ d'incendie sur le trajet, etc... Ce sont en tout 11 scénarios qui ont été projetés en simulation réelle pour que NAVYA puisse démontrer son dispositif sous le prisme des évènements possibles en présentant les réponses et réactions apportées à chaque imprévu pour la plus grande sécurité des passagers et des autres usagers de la route.

Acteur mondial reconnu du niveau 4, NAVYA a également animé une table ronde sur le thème de la vision du L4 et des écosystèmes associés avec des intervenants de haut vol qui ont exprimé les enjeux et les solutions liés à la mobilité autonome sans opérateur à bord.

Benjamin Beaudet, Directeur Général beti, a déclaré : "Dans le cadre du salon Autonomy Paris 2022, nous avons assisté à la démonstration de notre partenaire NAVYA qui ouvre en tant qu'opérateur de mobilité automatisée une nouvelle séquence vers de futurs pilotes de services. L'ensemble de la solution présentée confirme la capacité prochaine pour un superviseur de contribuer à la mise en réseaux de plusieurs navettes automatisées et ainsi de cocher une case de plus dans la démarche safety et déportée qui nous conduit vers le niveau 4 de l'autonomie de nos véhicules. C'est une satisfaction de voir NAVYA réussir cette étape qui sera profitable à notre écosystème."

Stephen Marvin, Directeur R&D PFA : "Navya a su démontrer son savoir-faire pour mettre en place une flotte de véhicules totalement autonome et les superviser à distance."

Mohamed Mezghani, Secrétaire Général de l'Union Internationale de Transport Public : "Je suis heureux d'avoir pu apprécier l'expertise technologique et les connaissances de NAVYA dans le système de supervision de la flotte de conduite automatisée."

Olivier Le Cornec, Directeur Technique de NAVYA, commente : "L'expertise système de NAVYA, a permis la démonstration de l'intégration dans un système de supervision. Cette étape démontre la compétence et l'avance technologique des équipes NAVYA sur la conception et le développement d'une hypervision intégrant connectivité, contrôle commande, data science, machine learning et flux de vidéos en temps réel à la demande. Nos navettes ont ainsi parcouru 1.000 km dans le cadre de cette démonstration sans opérateur à bord sans qu'aucun évènement non maitrisé ne se produise, ce qui confirme le niveau de maturité de la mobilité autonome partagée déployée par NAVYA."