La souveraineté de Danone est menacée selon Emmanuel Faber

Crédit photo © Danone / Eric Flogny

(Boursier.com) — L 'indépendance et la souveraineté de Danone sont-elles menacées ? Pour l'ancien patron emblématique du géant agroalimentaire, Emmanuel Faber, il ne fait guère de doute. "Ce conseil n'est pas en état aujourd'hui d'assurer la défense et la souveraineté de Danone. C'est aussi simple que ça donc c'est urgent" de le réformer, a-t-il déclaré lors d'une audition par la commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale. "Ce conseil (...) a permis un jeu extrêmement malsain avec des activistes et quand on démarre un jeu comme celui-ci, c'est compliqué de l'arrêter", a dit Emmanuel Faber, trois mois après son éviction par le conseil d'administration de Danone, épilogue de plusieurs mois de contestation de sa gestion et de sa stratégie par deux actionnaires, la société de gestion Artisan Partners et le fonds activiste Bluebell Capital.