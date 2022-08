La Société générale annonce une perte de 1,48 MdE, moins élevée que prévu

(Boursier.com) — La Société générale a publié une perte moins élevée que prévu sur le deuxième trimestre de l'exercice en cours, les activités de banque de détail et de marchés ayant réussi à compenser l'impact de la vente de sa filiale russe Rosbank.

La banque de la Défense qui avait prévenu que la cession de ses activités en Russie à Interros Capital lui coûterait environ 3,3 milliards d'euros, a dans le même temps annoncé de nouveaux objectifs financiers à horizon 2025.

La SG a ainsi dégagé au deuxième trimestre une perte nette de 1,48 milliard d'euros. Les analystes attendaient une perte "de l'ordre" de 2 milliards d'euros.

A hauteur de 7,06 milliards d'euros, le produit net bancaire est ressorti lui aussi au-dessus des attentes de la place, tandis que les charges, supérieures aux anticipations, ont permis à la banque de dégager un effet de ciseau positif.

Du côté des activités de marché, les revenus ont grimpé de 23,3% à 1,52 milliard d'euros, avec un bond de 50% des activités taux, crédit et change.

Dans la banque de détail, les revenus ont progressé de 8,5% en France et de 12,7% à l'international.

"Ces dynamiques et performances nous rendent confiants tant sur le court terme, dans un environnement incontestablement plus incertain, qu'à moyen terme", a commenté Frédéric Oudéa, le directeur général de SocGen. "À l'horizon 2025 nous confirmons notre capacité à délivrer une rentabilité de 10% sur la base d'un core tier one cible de 12%, en maintenant une politique de distribution attractive pour nos actionnaires", a-t-il précisé.