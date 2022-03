La Société de Transport de Montréal prolonge son partenariat avec Conduent Transportation

(Boursier.com) — Conduent Transportation, une société du groupe Conduent Incorporated, annonce aujourd'hui que la Société de Transport de Montréal (STM) a renouvelé le contrat de l'entreprise pour une nouvelle période de trois ans afin d'accompagner les sept réseaux de transport de la métropole de Montréal et de la ville de Québec dans l'entretien et l'évolution du système et des équipements de billettique.

La STM agit ainsi à titre de gestionnaire délégué billettique pour le compte de l'Autorité Régionale de Transport Métropolitain (ARTM), propriétaire du système de billettique. L'attribution de ce contrat intervient alors que Conduent Transportation continue de renforcer sa présence internationale et de se développer dans le monde entier.

Dans le cadre de ce renouvellement, Conduent continuera d'assurer le support et la maintenance du système de billettique OPUS sur l'ensemble des réseaux en fournissant également les évolutions matérielles et logicielles nécessaires pour moderniser l'offre de service aux usagers et permettre l'intégration de fonctionnalités futures telles que le paiement par carte bancaire sans contact et la validation des billets par code QR.