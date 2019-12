La Société de la Tour Eiffel annonce la prise à bail de 3.000 m(2) au sein de son Campus Eiffel à Massy

La Société de la Tour Eiffel annonce la prise à bail de 3.000 m(2) au sein de son Campus Eiffel à Massy









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Société de la Tour Eiffel, acteur de référence de l'immobilier de bureaux sur le Grand Paris et dans les régions à fort potentiel, annonce la signature d'un bail avec un acteur international de l'industrie cosmétique, portant sur plus de 3.000 m(2) du campus Eiffel Massy inauguré au mois d'octobre 2019.

Cette opération confirme le succès commercial du projet en portant le taux d'occupation du campus à plus de 70%, quelques mois après son inauguration.

"La décision de ce grand groupe de cosmétiques de s'implanter dans nos bureaux est une illustration supplémentaire de l'attractivité et du dynamisme de la ville de Massy. Le fort taux d'occupation du campus Eiffel Massy, inauguré au mois d'octobre 2019, témoigne de la pertinence de notre stratégie visant à proposer une offre alternative de bureaux disposant de services intégrés sur des sites en croissance économique et adaptés à des entreprises de toutes tailles" commente Thomas Georgeon, directeur général de la Société de la Tour Eiffel.

Une signature portant le taux d'occupation du Campus Eiffel Massy à plus de 70% à sa livraison

Cet acteur de référence en matière de santé et de bien être dans le secteur de la beauté, a choisi le campus Eiffel Massy pour installer ses nouveaux bureaux français dans le cadre d'un bail avec la Société de la Tour Eiffel portant sur plus de 3.000 m(2) sur le bâtiment Edison.

Tout juste livré, le campus Eiffel Massy, d'une superficie de 12.660 m(2) divisée en 4 bâtiments de 3.000 et 5.000 m(2) (R+2 à R+5), affiche aujourd'hui un taux d'occupation de plus de 70%.

Le choix d'un acteur international de s'implanter à Massy conforte la stratégie de la Société de la Tour Eiffel de se positionner comme un acteur de référence du développement du Grand Paris et confirme les opportunités d'investissements qu'offre ce territoire.

Dans cette transaction, CBRE a été conseil du bailleur et du preneur...