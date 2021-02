La Société de la Tour Eiffel annonce l'évolution de sa gouvernance

La Société de la Tour Eiffel annonce l'évolution de sa gouvernance









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Conseil d'Administration de la Société de la Tour Eiffel, réuni le 19 février 2021 sous la Présidence de Didier Ridoret, a décidé notamment, en raison de divergences avec son Directeur Général sur la stratégie de la Société et le rythme de développement de la Société issues de l'analyse de l'évolution des pratiques des entreprises et de l'évolution du marché tertiaire :

que le mandat du Directeur Général de la Société ne serait pas renouvelé à l'issue de la prochaine Assemblée Générale de la Société.

Le Conseil a souligné le travail de qualité effectué jusqu'à présent par M. Thomas Georgeon au cours de son mandat, et notamment pour avoir mené à bien la fusion-absorption d'Affine, et avoir mis en place les mesures nécessaires pour réagir à la Covid 19.

Le Conseil d'Administration a par ailleurs pris acte des actions à mettre en oeuvre en vue de la désignation d'un successeur du Directeur Général.