La Silicon Valley Bank peut-elle mettre en péril l'édifice financier à Wall Street ?

(Boursier.com) — Silicon Valley Bank, la banque californienne spécialisée dans le financement du capital-risque, a donc fait vaciller le monde de la finance hier soir en liquidant en catastrophe un portefeuille obligataire de 21 milliards de dollars au prix d'une perte de 1,8 milliard et en dévoilant simultanément une augmentation de capital de 2,25 milliards de dollars. La chute de la banque a entraîné avec elle les grands noms américains de la finance JP Morgan Chase, Bank of America et autres Wells Fargo, dont les cours ont également corrigé de 5% à 6%. Pris à la gorge par la remontée ultra-rapide des taux de la Fed, SVB a donc dû liquider en urgence un portefeuille obligataire comprenant des bons US du Trésor et des actifs MBS (mortgage-backed securities).

SVB n'est par ailleurs pas à l'abri d'un "bank run", puisque des investisseurs de renom tels que Peter Thiel et son Founders Fund, références du capital-risque, ont immédiatement conseillé aux entreprises de leur portefeuille de retirer leur argent de la banque, alors même que le management de Silicon Valley Bank appelait au calme. Selon Bloomberg, citant une source familière de la question, le Founders Fund a donc demandé aux compagnies de son portefeuille de retirer leurs fonds. L'agence ajoute que Coatue Management, Union Square Ventures, Canaan et Founder Collective, ont aussi conseillé aux firmes de leurs portefeuilles respectifs de récupérer tout ou partie de leur argent. Pendant ce temps, le directeur général de SVB Financial Group, Greg Becker, tenait une conférence téléphonique pour recommander aux clients de la Silicon Valley Bank, propriété de SVB, de "rester calmes" au beau milieu des inquiétudes concernant la situation financière de la banque, selon une personne proche du dossier citée par Bloomberg.

La situation est confuse, mais au pays de Lehman Brothers et Bear Stearns, ce genre de mauvaise publicité peut rapidement tourner à la catastrophe pour l'établissement considéré. L'investisseur Bill Ackman l'a bien senti, mesurant les conséquences potentielles de la chute du domino SVB. "L'échec de SVB Financial pourrait détruire un important moteur à long terme de l'économie, car les entreprises soutenues par le capital-risque dépendent de SVB pour les prêts et la détention de leur trésorerie d'exploitation. Si le capital privé ne peut pas fournir de solution, un plan de sauvetage hautement dilutif par le gouvernement devrait être envisagé", a jugé Ackman sur Twitter. "Après ce que les fédéraux ont fait à JP Morgan après avoir renfloué Bear Stearns, je ne vois pas une autre banque intervenir pour aider SVB Financial", a ajouté l'investisseur, selon lequel le gouvernement "pourrait également garantir les dépôts en échange d'une émission de bons de souscription dilutifs et d'autres clauses restrictives et protections. Si SVB est effectivement solvable, cela permettrait de gagner du temps pour lui permettre de restaurer la franchise et de lever de nouveaux capitaux privés".

"Pour être clair, un plan de sauvetage devrait être conçu pour protéger les déposants, et non les actionnaires ou la direction de SVB. Nous ne devons pas récompenser une mauvaise gestion des risques ou protéger les actionnaires des risques qu'ils ont sciemment assumés. Le risque de faillite et de pertes de dépôts ici est que la banque suivante la moins bien capitalisée, fasse face à un bank run et fasse faillite et que les dominos continuent de tomber. C'est pourquoi l'intervention du gouvernement devrait être envisagée", a raisonné Ackman, qui n'a peut-être pas tort.