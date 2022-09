La Savonnerie de Nyons : des perspectives favorables

(Boursier.com) — La Savonnerie de Nyons, située au coeur de la Drôme Provençale, est une entreprise artisanale de fabrication de savons, de produits d'hygiène corporelle et de cosmétiques. Elle est présente dans plus de 50 pays à travers le monde.

Sur les 6 premiers mois de l'exercice 2022, le chiffre d'affaires de La Savonnerie de Nyons s'inscrit en repli à 1,4 millions d'euros contre 1,9 ME réalisé au 1er semestre 2021 qui intégrait une importante commande coréenne. Sur la période, la société est restée impactée par la forte hausse des prix des matières premières et des coûts de transport, qui n'ont pu être intégralement répercutés et par un fort ralentissement des ventes en Russie et en Ukraine, lié au conflit russo-ukrainien qui semble perdurer. Pour autant la dynamique commerciale reste forte. La Savonnerie de Nyons a poursuivi son développement commercial en France et à l'international autour de nouveaux marchés stratégiques.

Perspectives

Grâce à son carnet de commandes dynamique et un développement soutenu, La Savonnerie de Nyons annonce des perspectives favorables pour le second semestre de l'exercice. La tension sur les prix des matières premières et sur les coûts de transport tend à se détendre tout en restant à des niveaux élevés d'avant cette forte période inflationniste.

Sur l'exercice 2022, La Savonnerie de Nyons anticipe un chiffre d'affaires comparable à celui réalisé en 2021, après deux années de très forte croissance des ventes de +35% en 2020 et de +20% en 2021.

La société reste confiante sur la poursuite de son développement. Dès 2023, La Savonnerie, sera en mesure de répercuter de nouvelles hausses partielles sur ses produits.