La Savonnerie de Nyons confiante quant à ses perspectives d'évolution sur les semestres à venir

(Boursier.com) — La Savonnerie de Nyons a enregistré un chiffre d'affaires de 4,35 ME en progression de 20% par rapport à 2020.

Le résultat d'exploitation ressort à 1,12 ME (contre 1,03 ME en 2020) en hausse de 10%, avec une marge sur chiffre d'affaires restant à un niveau élevé de 25,8%. Le résultat net s'inscrit à 890 KE, soit une marge nette de 20,5%, tandis que la CAF s'établit 1,25 ME (contre 1,09 ME en 2020).

La société explique poursuivre la multiplication de ses missions de recherche de distributeurs à l'export, notamment en Amérique du Sud (Mexique, Chili, Paraguay, Colombie) et Asie.

"L'inflation sur les prix des matières premières continue de s'intensifier, doublée de risques de rupture d'approvisionnement", explique la société.

Dans ce contexte, La Savonnerie de Nyons enregistre "un bon début d'année 2022 avec un carnet de commandes élevé".

La société reste confiante quant à ses perspectives d'évolution sur les semestres à venir.