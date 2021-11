La PS5 de Sony est toujours aussi demandée et dure à trouver

(Boursier.com) — La frénésie autour de la PlayStation 5 reste très forte. Toujours aussi dure à trouver, pénurie de semi-conducteurs oblige, la dernière console de Sony est d'autant plus recherchée que la période des fêtes approche à grands pas. Mardi matin, Amazon a écoulé quelques PlayStation 5 en seulement quelques minutes, relate 'Bloomberg'.

Un an après sa sortie, les fans ont encore toutes les peines du monde à se procurer la console. Au plus grand bonheur de certains revendeurs qui profitent à plein de la rareté de la machine. Un modèle de la PS5 se vend par exemple encore 775 dollars sur le site de revente 'StockX', soit près du double de son prix original.

Comme l'explique l'agence d'informations, un véritable écosystème s'est créé autour de la PS5 et d'autres consoles de jeu. D'un côté, on trouve des comptes 'Twitter', des fils de discussion 'Reddit' et des groupes de discussion qui échangent des informations sur les prochaines dates et le lieu de vente, et de l'autre des revendeurs qui partagent ces mêmes informations, avec in fine le but d'acheter le matériel en gros.

À l'approche du Black Friday, les spéculations vont bon train sur les détaillants qui pourraient libérer des stocks dans les magasins. L'attrait de la PS5 permet en effet à certaines chaînes de faire revenir les gens sur le lieu de vente et espérer que ces derniers réalisent d'autres emplettes. Les offres promotionnelles attiraient autrefois les foules dans les magasins le lendemain de Thanksgiving, mais aujourd'hui, bon nombre de ces promotions ont été transférées en ligne.

Lors du dernier Black Friday, l'un des seuls détaillants à avoir attiré de grandes files d'attente était GameStop, qui avait justement annoncé que certains stocks de PS5 seraient en rayon. Walmart a pour sa part rendu certaines PS5 disponibles uniquement pour les clients inscrits à son programme de fidélité 'Walmart+' et Best Buy a fait de même pour ses membres 'Totaltech'. Bis repetita vendredi ?

