La Poste choisit Michelin pour équiper des véhicules de ses facteurs avec les pneus increvables MICHELIN Uptis

(Boursier.com) — D 'ici 2024, près de 40 véhicules utilitaires de La Poste équipés du pneu sans air MICHELIN Uptis effectueront les livraisons du courrier et des colis sur les secteurs de Lesquin, Valenciennes et Douai, dans la région des Hauts-de-France. Trois premiers véhicules seront mis en circulation, dès le 27 juin, dans le cadre d'un partenariat de deux ans entre La Poste et Michelin, une première en France et en Europe - après des partenariats déjà noués en Asie.

Le prototype UPTIS est un ensemble roue/pneu increvable, sans air comprimé, destiné aux voitures et utilitaires légers. L'air comprimé a été remplacé par une structure révolutionnaire capable de soutenir le véhicule. Celle-ci assure la robustesse de l'ensemble et garantit le confort et la sécurité de conduite. C'est une solution prête à l'emploi qui permet aux utilisateurs de conduire l'esprit tranquille, sans se soucier des aléas de la route.

Grâce au pneu MICHELIN Uptis qui élimine les problèmes de mauvaise pression et de crevaisons, La Poste pourra réduire le temps d'immobilisation et les opérations de maintenance de sa flotte. Elle pourra ainsi assurer une meilleure continuité de ses activités et services. Sur le plan environnemental, la suppression des problèmes de crevaisons et de sous gonflage permettra de réduire le nombre et la fréquence de remplacement des pneus, limitant ainsi tout gaspillage.

Véhicules utilitaires légers

Avec le prototype Uptis, Michelin vise prioritairement le marché des flottes de véhicules utilitaires légers destinés à un usage professionnel, en particulier la livraison.

"Nous sommes particulièrement heureux de collaborer avec Michelin, dont le savoir-faire et les innovations servent notre mobilité depuis plus d'un siècle, indique Philippe Dorge, DGA du groupe La Poste en charge de la branche Services-Courrier-Colis. Nous livrons le courrier et les colis partout en France 6 jours sur 7, avec les facteurs qui parcourent chaque jour l'équivalent de 50 fois le tour de la Terre. Nous avons besoin de véhicules fiables et offrant une parfaite sécurité sur la route tout en limitant notre empreinte environnementale. Nous attendons des pneus révolutionnaires MICHELIN Uptis performance et sérénité d'utilisation."

"Le pneu MICHELIN Uptis est une innovation majeure dans le secteur du pneumatique et une étape clef dans le développement d'un pneu entièrement durable d'ici 2050... Elle est le résultat d'une cinquantaine de brevets en matière de structure du pneu et de matériaux de haute-technologie. Elle démontre la capacité de Michelin à innover en faveur d'une mobilité plus sûre et plus respectueuse de l'environnement. Nous sommes ravis que La Poste, une des premières flottes en France avec 50.000 véhicules, soit la première entreprise française à choisir le pneu MICHELIN Uptis", a déclaré Bruno De Feraudy,

Directeur des activités Première Monte du Groupe Michelin.

Le pneu MICHELIN Uptis est actuellement le seul pneu sans air dans le monde à circuler sur routes ouvertes, en conditions réelles, sur trois continents avec près de 3 millions de kilomètres parcourus...