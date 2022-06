La Police Fédérale Belge choisit Sopra Steria pour conduire sa transformation numérique avec le programme 'i-Police'

(Boursier.com) — La Police Fédérale de Belgique a attribué à un consortium mené par Sopra Steria un contrat-cadre pour la livraison de i Police, un important programme de transformation numérique qui permettra à la Police Fédérale belge de disposer des moyens technologiques à la hauteur de ses ambitions numériques. Sopra Steria sera chargé de la gestion du programme, de l'intégration des solutions qui composent la plateforme, de la migration des données et du support technique et fonctionnel aux utilisateurs.

Ces dernières années, la police belge a été confrontée à des défis considérables dans la gestion de ses données et systèmes existants. Parallèlement, les demandes croissantes des citoyens exigent une augmentation de la rapidité et de l'adaptabilité de l'organisation. Ils s'attendent à interagir avec une force de police moderne, proche du terrain et maîtrisant les nouvelles technologies pour contrer efficacement les nouvelles formes d'activité criminelle. Afin d'apporter à la police l'efficacité et la rapidité d'action requises sur le terrain, Sopra Steria fournira une solution intégrée sur toute la chaîne de valeur présentant des avantages décisifs dans le temps.

Le programme i-Police couvrira un champ fonctionnel extrêmement large, incluant tous les systèmes opérationnels de la Police belge, dont la plupart seront remplacés. Plus précisément, le programme i-Police vise à fournir à la Police belge les moyens techniques pour mieux analyser, détecter, résoudre et enfin anticiper les crimes. Le programme améliorera également l'efficacité de la police dans son ensemble, à commencer par les agents de terrain en contact direct avec le public. Enfin, i-Police facilitera la collaboration et l'intégration de la police avec les autres acteurs de la chaîne de sécurité, tant au niveau national qu'international.

La police intégrée du futur est une organisation qui utilise pleinement les technologies numériques pour accroître l'impact de ses ressources humaines et matérielles, dont les capacités sont capables d'évoluer pour répondre aux attentes des citoyens et devancer les nouveaux types d'activités criminelles. Pour y parvenir, Sopra Steria et ses partenaires ont conçu une plateforme i-Police déployée sur toute la chaîne de valeur, ouverte et évolutive, basée sur des composants de solution qui ont été éprouvés à maintes reprises par les meilleures forces de police du monde. Compte tenu de l'expertise de Sopra Steria en matière d'intégration systèmes, la plate-forme i-Police nouvellement proposée est conçue pour prendre en charge tous les processus opérationnels de la police intégrée. Elle permet également l'intégration avec des systèmes partenaires tels que les sources authentiques, les autres acteurs de la chaîne judiciaire (le ministère de la Justice en particulier), ainsi que les systèmes internationaux (SIS, Europol, Interpol, Cross Border Exchange).