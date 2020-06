La 'Nacon Connect' approche...

(Boursier.com) — NACON annonce sa première conférence digitale, la 'NACON CONNECT', qui se tiendra le 7 juillet prochain à 19h CEST / 10AM PT. Suite aux récentes acquisitions de studios et à la création de la société, le portefeuille de jeux s'enrichit de projets toujours plus ambitieux. "De nombreuses annonces, des présentations de vidéos de gameplay et plusieurs surprises vous attendent lors de ce rendez-vous exceptionnel" prévient la direction.

Rendez-vous sur la chaîne officielle de NACON le 7 juillet à 19h CEST / 10AM PT pour suivre les annonces et réagir en direct...