La Mutuelle Générale confie à Linedata la gestion de ses opérations de comptabilité titres

(Boursier.com) — Linedata , éditeur de solutions globales et de services d'outsourcing pour les professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit, annonce aujourd'hui le choix par La Mutuelle Générale, acteur majeur de l'assurance de personnes en France, de renforcer sa relation avec Linedata par l'utilisation de ses services d'outsourcing pour gérer sa comptabilité titres.

Plus de 80 clients font actuellement appel au service BPO de Linedata dans le monde. Il permet désormais à la mutuelle de tirer pleinement parti de la valeur ajoutée de Linedata Chorus, solution SaaS multi normes pour la gestion de portefeuilles institutionnels qui comprend de nombreuses classes d'actifs (obligataires, actions, dette privée, immobilier, capital investissements, infrastructures, etc.). La Mutuelle Générale a ainsi migré la gestion comptable de son portefeuille dans des délais serrés, tout en préservant la productivité et l'efficacité de ses équipes.

"En début d'année, nous avons décidé de recourir à une prestation externe pour assurer la continuité de la gestion de nos opérations de comptabilité titres. La collaboration a été fluide dès le démarrage, nous sommes ravis du service rendu au quotidien par les experts de Linedata, car il représente un vrai gain de temps", commente Matthieu Esposito, Directeur Investissements et Trésorerie chez La Mutuelle Générale.

Linedata a choisi de développer son activité BPO dans un contexte où les institutionnels préfèrent confier leurs opérations à un spécialiste et ainsi disposer d'un service clé en main fiable, évitant d'avoir à contracter une licence et gérer un back-office interne. Avec son service BPO, Linedata assure l'ensemble du back-office et la gestion des flux des opérations de comptabilité titres qui lui sont confiés. En externalisant cette activité chez Linedata, les assureurs ou institutionnels gagnent en performance comme en efficacité opérationnelle puisqu'ils récupèrent facilement et en toute transparence les documents nécessaires pour justifier au niveau règlementaire les positions qu'ils détiennent en portefeuille.

"Notre service BPO qui fait ses preuves depuis cinq ans en Amérique du Nord et en Asie, s'ouvre maintenant à l'Europe. Il nous permet de répondre aux besoins de nos clients et réaffirme notre positionnement d'acteur de référence, tant pour nos solutions logicielles reconnues sur le marché que pour nos services à valeur ajoutée. Nous sommes fiers de la confiance de cette prestigieuse institution dans nos outils, nos équipes et nos services car c'est pour nous une véritable reconnaissance de notre savoir-faire" a déclaré Arnaud Allmang, Directeur Asset Management Europe continentale chez Linedata.

Linedata propose des solutions logicielles et services associés, comme la gestion de données ou encore d'externalisation, afin de proposer une offre front to back complète pour le secteur financier et assurantiel.