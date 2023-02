La méga-commande d'Air India atteint 70 Mds$ au prix catalogue

(Boursier.com) — La commande historique d'Air India auprès de Boeing et Airbus atteint 70 milliards de dollars au prix catalogue ! Le transporteur du groupe Tata a annoncé, à la mi-février, l'achat de 250 appareils auprès de l'avionneur européen, répartis entre 210 appareils de la famille A320neo et 40 A350, ainsi que 220 Boeing (190 B737 MAX, 20 B787 Dreamliner et 10 B777X). La compagnie indienne prévoit de financer l'expansion de sa flotte par des flux de trésorerie internes, des fonds propres et des opérations de cession-bail, a déclaré Campbell Wilson, le patron d'Air India. A noter toutefois que les transporteurs obtiennent d'importants rabais par rapport au 'tarif officiel' lors de ce type d'accord.

"Nous nous sommes engagés dans une commande historique de nouveaux avions qui commenceront à renforcer la flotte à partir de la fin de cette année jusqu'à la fin de la décennie, le but étant d'assurer une expansion significative en termes de réseau et de capacité", a expliqué le dirigeant.