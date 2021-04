La MACSF et Tikehau Capital lancent une unité de compte innovante de dette privée en assurance vie

(Boursier.com) — Le Groupe MACSF, premier assureur des professionnels de santé et Tikehau Capital, groupe de gestion d'actifs alternatifs, s'associent pour proposer aux investisseurs particuliers un support inédit et innovant qui offre l'opportunité de contribuer au financement de l'économie réelle, en investissant à travers l'assurance vie dans la dette privée d'entreprises de taille intermédiaire françaises et européennes. Une classe d'actifs jusqu'à présent réservée aux investisseurs institutionnels.

La MACSF et Tikehau Capital lancent une solution innovante. Ils créent une unité de compte qui permet aux épargnants d'investir dans la dette privée d'entreprises de taille intermédiaire non cotées françaises et européennes tout en conservant la disponibilité de leur épargne. Le format "evergreen", à durée de vie illimitée, de ce support d'investissement garantit aux investisseurs une grande visibilité sur la progression de leur épargne et une liquidité à tout moment.

Une alternative aux placements cotés

Baptisé Tikehau Financement Entreprises, ce support d'investissement sera disponible en exclusivité au sein du contrat d'assurance vie de la MACSF, le RES Multisupport, dès le mois de mai 2021, dans le cadre du profil libre et sans montant minimum de versement. Il sera également accessible dans le plan d'épargne retraite RES Retraite.

"À la MACSF, nous recherchons en permanence les solutions de diversification les plus pertinentes pour nos épargnants et nous voulions leur permettre d'accéder aux entreprises non cotées qui présentent un potentiel de croissance important. Or, aucun fonds du marché ne proposait la souplesse, la liquidité et les perspectives de performance que nous souhaitions pour nos sociétaires. C'est pourquoi nous avons décidé avec Tikehau Capital, notre partenaire de longue date, de créer un nouveau support basé sur un mécanisme innovant", explique Stéphane Dessirier, directeur général du groupe MACSF.

Afin de proposer aux épargnants une unité de compte dédiée, offrant une alternative aux placements cotés, Tikehau Capital met sa plateforme d'investissement en dette privée à la disposition de la MACSF, premier assureur des professionnels de santé. Cet investissement, bénéficiant d'une démarche responsable pleinement intégrée, répond à la demande croissante des investisseurs individuels de donner du sens à leur épargne tout en leur procurant une revalorisation régulière.