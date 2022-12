La Lufthansa réitère son intérêt pour ITA

(Boursier.com) — La Lufthansa, qui a rehaussé hier ses objectifs 2022 en raison d'une demande toujours très soutenue, est toujours intéressée par l'acquisition de l'italien ITA. Carsten Spohr, le patron de la compagnie allemande, est notamment attiré par la forte opportunité que représente le marché long-courrier entre les États-Unis et l'Italie. "Nous devons et voulons devenir encore plus européens. Ce n'est un secret pour personne que l'Italie est l'un des marchés les plus importants pour nous et que nous transportons déjà plus de personnes des États-Unis vers l'Italie que vers l'Allemagne", a déclaré le dirigeant dans une interview accordée à l'hebdomadaire allemand 'Die Zeit'.

Le président d'ITA Airways, Antonino Turicchi, a rencontré la semaine passée le directeur général de la Lufthansa, alors que le gouvernement italien vise à signer un accord préliminaire pour la vente du transporteur transalpin d'ici la fin de l'année, a rapporté vendredi dernier la 'Corriere della Sera'. L'accord pourrait valoriser le successeur d'Alitalia entre 450 et 480 millions d'euros et la Lufthansa obtiendrait une participation de 55 à 60%, a précisé le journal italien.

Le nouveau gouvernement italien a rouvert le processus de privatisation d'ITA le mois dernier après qu'une période d'exclusivité accordé au fonds de capital-investissement américain Certares, associé à Air France-KLM et Delta Air Lines n'ait pas abouti à un accord.