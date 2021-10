La justice US donne raison à Eurofins Viracor dans une affaire de contrefaçon de brevet

(Boursier.com) — Le tribunal du Delaware a donné raison à Eurofins Viracor qui se réjouit que la Cour ait rendu un jugement en sa faveur dans l'affaire de contrefaçon de brevets concernant les offres d'Eurofins Viracor qui comprennent Viracor TRAC Kidney dd-cfDNA, Viracor TRAC Heart dd-cfDNA et Viracor TRAC Poumon dd-cfDNA.

OmniGraf est une marque commerciale de Transplant Genomics, Inc. TruGraf est une marque déposée de Transplant Genomics, Inc. Viracor TRAC est une marque déposée d'Eurofins Viracor, LLC.