La grève des pilotes plane sur la Lufthansa

(Boursier.com) — Toujours pas d'accord entre les pilotes de la Lufthansa et leur direction. La dernière proposition salariale faite par la compagnie aérienne jeudi est "inadéquate" mais va dans la bonne direction, selon le syndicat Vereinigung Cockpit, qui a néanmoins entamé les préparatifs juridiques et logistiques du débrayage. Les représentants des pilotes demandent une augmentation de salaire de 5,5% cette année et une compensation automatique de l'inflation par la suite. Alors que les pilotes pourraient se mettre en grève à tout moment, le syndicat a précisé rester ouvert à de nouvelles discussions.

Les arrêts de travail et les pénuries de personnel ont déjà contraint un grand nombre de compagnies aériennes, dont la Lufthansa, à annuler des milliers de vols cet été. Le transporteur allemand a conclu au début du mois un nouvel accord salarial avec le personnel au sol, évitant ainsi de nouvelles grèves de ce dernier.