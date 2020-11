La Française Real Estate Managers signe un partenariat avec Nexity et DEEPKI

(Boursier.com) — Dans le cadre du décret tertiaire, La Française Real Estate Managers (REM) annonce avoir signé un partenariat tripartite avec Nexity, via sa filiale de Property Management, et la société DEEPKI pour établir la stratégie et le suivi de collecte des données énergétiques des immeubles portant sur un portefeuille de 234 actifs.

Pour Thierry MOLTON, directeur des actifs immobilier d'entreprise chez La Française REM : "Cette mission constitue une première étape dans notre stratégie ESG et notamment son volet énergétique. Avec près de 2,1 millions de m(2), 465 lignes d'actifs immobiliers et 2.500 locataires concernés par le décret tertiaire, nous avions besoin de nous entourer de partenaires fiables, reconnus pour leur expertise dans la collecte de la data et disposant d'une bonne compréhension des problématiques techniques de nos sites".

"La Française REM est un de nos partenaires historiques, c'est avec une grande fierté que nous poursuivons sur des sujets aussi stratégiques" déclare Marie Zaiter, Directrice générale de Nexity Property Management. "Cette nouvelle collaboration démontre que la transformation du métier de Property Manager est effective et que notre proposition de valeur a évolué. Face à une telle mutation, Nexity, premier Property Manager digital et serviciel, propose désormais à ses clients des missions de conseil sur les enjeux énergétiques et stratégiques liés aux bâtiments."

Pour Deepki, "Nous sommes fiers de contribuer à ce projet d'envergure. Ce partenariat autour du décret tertiaire témoigne de 2 transformations profondes du secteur immobilier : l'importance croissante de l'ESG dans les stratégies immobilières et la nécessité de collecter des données de qualité pour mener à bien ces stratégies. Les acteurs historiques de ce marché innovent et se transforment pour y faire face et nous sommes heureux d'accompagner ce mouvement" a déclaré Vincent Bryant, CEO et co-fondateur de DEEPKI.