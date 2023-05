La Française de l'Energie : vive hausse

(Boursier.com) — Dans les premières positions du palmarès, La Française de l'Energie s'adjuge 3% à 39,1 euros en début de séance. Comme indiqué par TP ICAP Midcap, Julien Moulin, le patron de la société, a plus que doublé sa position au capital depuis le début de l'année et est désormais l'actionnaire de référence avec 16,3% du tour de table. L'achat de 8,4% du capital témoigne de la forte confiance du dirigeant dans les perspectives de FDE, et de sa perception de forte sous-valorisation du cours de bourse. Ces achats surviennent au moment où les vecteurs de croissance se multiplient, et certains d'entre eux peuvent, selon le broker, susciter l'intérêt des grands acteurs du secteur. L'analyste réitère logiquement sonre opinion 'achat', convaincu dans l'important potentiel de revalorisation du titre compte tenu d'un newsflow attendu positif.