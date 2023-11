La Française de l'Energie : un décret porteur

(Boursier.com) — La Française de l'Energie reste bien orienté (+4,3% à 47 euros) après son envolée de mercredi dans le sillage de l'annonce de l'obtention de la concession dite " Bleue Lorraine " d'une surface totale de 191 km2, jusqu'au premier janvier 2040, afin de valoriser ses ressources gazières certifiées en Lorraine. Cet octroi marque une étape clé dans la valorisation des réserves et ressources certifiées par le Groupe sur cet actif stratégique au coeur de l'Europe, souligne la FDE.

Le développement de ce gaz en circuit court se fera sous une forme décentralisée, au plus proche du consommateur. Etant donné la proximité des clients et des futures infrastructures d'hydrogène, les nombreux travaux entrepris depuis plusieurs années par FDE sur la capture de CO2, via sa filiale Cryo Pur, et la valorisation des ressources gazières sous forme d'hydrogène décarboné notamment dans le cadre du Plan Relance Wallon avec le projet HECO2 de production d'hydrogène par plasmalyse, vont permettent une valorisation encore plus pertinente de ces réserves et ressources de gaz présentes sur la concession, et dont la valeur d'actif nette est estimée à 318 ME, sur la base des volumes certifiés en 2018 par MHA (Groupe Sproule) et des prix ajustés de l'énergie.

Le Groupe poursuit, en parallèle, ses travaux de recherches en attendant l'octroi du permis dit " Des Trois Evêchés " dont la demande a été faite au mois de mars 2023, afin de valider et accélérer le développement de cette ressource sous forme d'hydrogène natif, écologiquement et économiquement très compétitive, notamment par rapport aux autres formes d'hydrogènes décarbonés.

FDE réitère ainsi ses objectifs de chiffre d'affaires annualisé de plus de 100 ME, un EBITDA supérieur à 50 ME, combinés à plus de 10 millions de tonnes d'émissions CO2eq évitées par an d'ici 2026.

TP ICAP Midcap parle d'un décret qui change la donne. Se référant aux progrès récents du groupe - découverte d'hydrogène naturel en Lorraine, participation au consortium HECO2 en Belgique pour produire de l'hydrogène turquoise - il semble évident qu'il ne faut pas considérer la valorisation des méga-réserves comme développement de gaz fossile, mais comme de l'hydrogène décarboné, explique le broker. Cette opportunité d'ampleur - rendant FDE compatible avec la doctrine des fonds ISR - n'est pas encore intégrée dans son cours cible (72 euros). Le courtier reste logiquement à l''achat' sur le dossier.