La Française de l'Energie : tout bon ?

(Boursier.com) — La Française de l'Energie rebondit de 1,75% à 40,7 euros, soutenu par la publication de comptes annuels en forte amélioration. Le producteur d'énergie à empreinte carbone négative a enregistré sur son exercice 2022-2023 un EBITDA de 26,7 ME (+77% en un an), avec une marge d'EBITDA de 68% (contre 58% en 2022), au-delà des objectifs de marge du Groupe à fin 2026. Après une mise au rebut exceptionnelle pour 6,8 ME, le résultat net part du Groupe atteint 12 ME en 2023, en hausse de 64% par rapport à 2022. Cet exercice confirme ainsi la solidité du modèle économique de FDE, associé principalement à la valorisation du gaz de mines, et la croissance continue de ses activités.

Grâce à sa trésorerie disponible de 43 ME, un niveau d'endettement conservateur, une équipe expérimentée renforcée et des relations bancaires solides, FDE dispose des ressources nécessaires pour accélérer le déploiement de sa stratégie de croissance, afin d'atteindre les objectifs 2026 annoncés. FDE réitère ainsi ses objectifs de chiffre d'affaires annualisé de plus de 100 ME, un EBITDA supérieur à 50 ME, combinés à plus de 10 millions de tonnes d'émissions CO2eq évitées par an d'ici 2026.

A la suite de cette publication, Oddo BHF maintient ses estimations à moyen et long terme quasiment inchangées. Le broker confirme sa recommandation 'surperformer' avec un objectif de 55 euros. La confirmation du développement des activités de Cryo Pur et du Gas et/ou hydrogène en Lorraine constituent d'importants leviers potentiels non encore intégrés dans ses estimations et dans sa valorisation.

Bien que le CA et les résultats aient été négativement impactés par des éléments exceptionnels (retard dans l'attribution des autorisations pour installation de cogénérations de gaz de mine ; pertes de volumes liées à l'indisponibilité du réseau de transport GRT Gaz pendant 3 mois ; dépréciations exceptionnelles d'un puits), les marges continuent de s'améliorer grâce à une discipline opérationnelle rigoureuse, souligne TP ICAP Midcap. L'activité reste par ailleurs en solide croissance. Le profil de qualité semble encore largement sous-estimé : 7xVE/EBITDA 2024. Pourtant les relais de croissance dont certains devant commencer à se concrétiser à brève échéance sont idéals pour la création de la valeur de long terme, ajoute l'analyste, à l''achat' sur le titre.