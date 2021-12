La Française de l'Energie : sur les 30 euros

(Boursier.com) — La Française de l'Energie monte de 2% sur les 30 euros ce vendredi en bourse de Paris, alors que Midcap Partners a revalorisé le dossier de 31 à 44,5 euros avec un avis à l'achat. Exane BNP Paribas avait déjà initié la couverture de la société avec une étude intitulée "High returns from European Green Energy generation", et une recommandation à l'achat avec un objectif de cours de bourse entre 31 et 46 euros par action. La Française de l'Energie a confirmé ses objectifs d'un chiffre d'affaires annualisé de 35 millions d'euros pour une marge sur Ebitda supérieure à 45% d'ici fin 2022.